Một vụ va chạm trên đường liên thôn ở xã Chuyên Mỹ, Hà Nội, xảy ra ngày 21/11 và được Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) thông tin ngày 24/11, đặt ra vấn đề về trách nhiệm của tài xế sau tai nạn, đặc biệt là những trường hợp được phép rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin Cục CSGT công bố, khoảng 13h56 ngày 21/11/2026, trên đường liên thôn Vân Từ, xã Chuyên Mỹ, ô tô do anh V.Đ.T. (sinh năm 1982, trú tại xã Phú Xuyên, Hà Nội) điều khiển đã đâm vào phía sau xe máy do anh P.T.T. (sinh năm 1994, trú tại xã Chuyên Mỹ) điều khiển, đang dừng bên phải đường theo hướng từ thôn Vân Từ đi chợ Vực.

Người điều khiển xe máy kịp nhảy lên vỉa hè để tránh va chạm. Vụ việc không gây thương vong về người, thiệt hại của hai phương tiện khoảng 5 triệu đồng. Nguyên nhân sơ bộ được xác định là tài xế ô tô không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, dẫn đến va chạm.

Sau sự việc, tài xế ô tô rời khỏi hiện trường. Đội CSGT đường bộ số 8, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã truy xuất camera của các hộ dân ven đường và dữ liệu phương tiện để xác định người điều khiển ô tô.

Cục CSGT cho biết, với hai hành vi được xác định sơ bộ là không chú ý quan sát, không giảm tốc độ gây tai nạn và gây tai nạn nhưng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tại hiện trường, tài xế có thể bị phạt tổng cộng khoảng 38 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Ba trường hợp được phép rời hiện trường

Khoản 1 Điều 80 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định người điều khiển phương tiện gây tai nạn và người liên quan phải dừng ngay phương tiện, cảnh báo nguy hiểm, giữ nguyên hiện trường, trợ giúp người bị nạn và báo tin cho cơ quan Công an, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc UBND nơi gần nhất.

Điểm b khoản 1 Điều 80 quy định người điều khiển phương tiện gây tai nạn và người liên quan phải ở lại hiện trường cho đến khi người của cơ quan Công an đến, trừ ba trường hợp: phải đi cấp cứu; phải đưa người bị nạn đi cấp cứu; hoặc xét thấy bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe.

Người rời hiện trường trong những trường hợp ngoại lệ này vẫn phải đến trình báo ngay cơ quan Công an hoặc UBND nơi gần nhất.

Như vậy, pháp luật không cấm mọi trường hợp rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, việc được phép rời đi không đồng nghĩa người liên quan được tự do quyết định nơi đến hoặc bỏ qua trách nhiệm phối hợp giải quyết tai nạn.

Trong thông tin về vụ việc ở Chuyên Mỹ, Cục CSGT khái quát ba vị trí người gây tai nạn hoặc người liên quan được có mặt: hiện trường; bệnh viện hoặc cơ sở chữa bệnh khi phải cấp cứu; cơ quan công an hoặc UBND nơi gần nhất.

Đây là cách diễn giải thực tế về nghĩa vụ của người liên quan sau tai nạn. Điều 80 không liệt kê ba địa điểm này thành một danh sách độc lập, mà quy định các trường hợp được phép rời hiện trường và yêu cầu trình báo ngay. Vì vậy, điều quan trọng không chỉ là người lái xe đang ở đâu, mà còn là lý do rời đi có thuộc trường hợp ngoại lệ hay không và người đó có thực hiện nghĩa vụ trình báo hay không.

Chẳng hạn, nếu tài xế bị đám đông đe dọa, vây đánh, họ có thể rời hiện trường để bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe. Tuy nhiên, việc rời đi không có nghĩa là được phép về nhà hoặc tiếp tục hành trình như không có chuyện gì xảy ra. Người gây tai nạn phải đến trình báo ngay cơ quan công an hoặc UBND nơi gần nhất.

Để tránh bị hiểu nhầm là bỏ trốn, tài xế nên chủ động ghi nhận và lưu giữ chứng cứ về tình huống đe dọa nếu điều kiện an toàn cho phép. Các bằng chứng có thể gồm hình ảnh, video, camera hành trình, ghi âm, thông tin người chứng kiến và lịch sử cuộc gọi báo tin cho cơ quan chức năng.

Trong tình huống nguy hiểm trực tiếp, tài xế có thể gọi 113 để yêu cầu hỗ trợ và thông báo sự việc, sau đó đến cơ quan công an hoặc UBND nơi gần nhất để trình báo theo quy định. Cuộc gọi báo tin không nên được coi là sự thay thế cho nghĩa vụ đến trình báo mà Điều 80 đặt ra.

Ngược lại, việc thiệt hại nhỏ, không có người bị thương hay hai bên đã tự thỏa thuận bồi thường đều không thuộc các trường hợp ngoại lệ và không thay thế nghĩa vụ giữ nguyên hiện trường, trình báo cơ quan chức năng.

Hai hành vi vi phạm có thể khiến tài xế bị phạt 36-40 triệu đồng

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP, người điều khiển ô tô không quan sát, không giảm tốc độ hoặc không dừng lại để bảo đảm an toàn theo quy định mà gây tai nạn có thể bị phạt từ 20-22 triệu đồng theo khoản 10 Điều 6 và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Trong khi đó, điểm b khoản 8 Điều 6 quy định người điều khiển ô tô gây tai nạn nhưng không dừng ngay phương tiện, không giữ nguyên hiện trường, không trợ giúp người bị nạn, không ở lại hiện trường hoặc không đến trình báo ngay với cơ quan công an, UBND nơi gần nhất có thể bị phạt từ 16-18 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Nếu cơ quan chức năng xác định đủ cả hai hành vi vi phạm độc lập, tổng mức phạt tiền có thể từ 36-40 triệu đồng.

Về điểm giấy phép lái xe, Điều 50 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định nếu một người bị xử phạt nhiều hành vi trong cùng một lần và có từ hai hành vi trở lên bị trừ điểm thì chỉ áp dụng mức trừ điểm của hành vi có số điểm cao nhất. Vì vậy, tài xế vi phạm đồng thời hai hành vi nêu trên bị trừ 10 điểm, không phải cộng thành 16 điểm.

Vụ việc ở Chuyên Mỹ cho thấy thiệt hại tài sản nhỏ không đồng nghĩa người liên quan được tự ý rời hiện trường. Người gây tai nạn vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo Điều 80 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trừ những trường hợp ngoại lệ được pháp luật quy định.