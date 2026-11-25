Tối 24-11, pháo hoa bừng sáng trên bầu trời Mỹ Đình, hàng vạn khán giả hòa nhịp cùng chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Đêm hội đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khép lại trọn vẹn, an toàn. Phía sau ánh đèn sân khấu là thế trận bảo vệ nhiều lớp do Công an thành phố Hà Nội tổ chức, vận hành liền mạch từ Trung tâm Chỉ huy tới từng mét đường quanh sân vận động, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP và tập thể Đảng uỷ - Ban Giám đốc CATP Hà Nội.