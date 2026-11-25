Giữ vững an ninh, trật tự tại sự kiện nghệ thuật 'Muôn sắc Việt Nam'
Chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam” đã diễn ra thành công, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự. Góp phần vào thành công của sự kiện, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra tình huống phức tạp, bất ngờ.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/giu-vung-an-ninh-trat-tu-tai-su-kien-nghe-thuat-muon-sac-viet-nam-post676889.antd