Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

Là đơn vị có nhiều đầu mối trực thuộc, địa bàn đóng quân rộng, cán bộ, chiến sĩ đến từ nhiều vùng miền, có trình độ nhận thức khác nhau, Quân đoàn 34 luôn xác định công tác PBGDPL là một trong những nội dung quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị, gắn chặt với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý và rèn luyện kỷ luật.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 cùng cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số 42/2016/TT-BQP ngày 30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định công tác PBGDPL trong Bộ Quốc phòng, bảo đảm sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Công tác PBGDPL được đưa vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch công tác hàng năm. Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp thường xuyên được rà soát, kiện toàn, phát huy vai trò tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Hàng năm, toàn Quân đoàn tổ chức hơn 4.850 giờ học pháp luật với quân số tham gia đạt 99,84%.

Cùng với duy trì nền nếp Ngày Pháp luật hàng tháng, các cơ quan, đơn vị chú trọng đổi mới phương pháp tuyên truyền, kết hợp giữa hình thức giáo dục truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ chủ động nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật.

Cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 nghiên cứu, tìm hiểu các quy định của pháp luật. Ảnh: Hữu Huy

Hiện nay, toàn Quân đoàn có 304 ngăn, tủ sách pháp luật từ cấp đại đội, tiểu đoàn đủ quân đến trung đoàn, lữ đoàn với hơn 700 đầu sách, trên 120 văn bản pháp luật; duy trì 315 bảng "Mỗi ngày một câu hỏi pháp luật" và bước đầu ứng dụng mã QR trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thu hút gần 38.000 lượt cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu hằng năm.

Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo được triển khai, nhân rộng như: "Chia sẻ yêu thương - Thắm tình đồng đội", "Đôi bạn cùng tiến", "3 gần gũi, 3 không", "Hội thao chính trị", "Tổ tư vấn tâm lý - Pháp lý quân nhân", "Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên thanh niên vi phạm pháp luật, kỷ luật"...

Đặc biệt, đối với chiến sĩ là người dân tộc thiểu số trên địa bàn Tây Nguyên, các đơn vị áp dụng phương châm "Nói chậm, nói ngắn, nói rõ nội dung, nói sát đơn vị", hướng tới mục tiêu "Nghe được, ghi được, hiểu được, nhớ được, vận dụng được". Việc lựa chọn phương pháp truyền đạt phù hợp với trình độ nhận thức của từng đối tượng đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật, giữ vững kỷ luật và sự ổn định của đơn vị.

Đưa kiến thức pháp luật vào thực tiễn công tác, sinh hoạt của bộ đội

Những kết quả trong công tác PBGDPL của Quân đoàn 34 được thể hiện rõ nét qua thực tiễn triển khai tại các đơn vị cơ sở, trong đó có Lữ đoàn Tăng 273 và Sư đoàn 10.

Tại Lữ đoàn Tăng 273, từ năm 2025 đến nay, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, xác định PBGDPL là một trong những nội dung trọng tâm của công tác Đảng, công tác chính trị.

Trong hai năm 2025 - 2026, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã ban hành 16 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tổ chức học tập đầy đủ 30 chuyên đề pháp luật do cấp trên cung cấp, đồng thời chủ động biên soạn 4 chuyên đề sát với đặc thù nhiệm vụ của đơn vị, bảo đảm 100% quân số tham gia.

Duy trì hoạt động đọc sách, báo pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ.

Bên cạnh phương pháp giáo dục truyền thống, Lữ đoàn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, quét mã QR, sân khấu hóa các nội dung tuyên truyền, duy trì nền nếp Ngày Pháp luật hàng ngày và mô hình "Mỗi ngày một câu hỏi pháp luật". Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) năm 2026, đơn vị đã tổ chức 6 buổi trưng bày, giới thiệu sách pháp luật, thu hút 1.350 lượt người; 4 buổi diễn đàn thanh niên, tọa đàm với 1.235 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Hiệu quả của những đổi mới trong công tác PBGDPL được thể hiện qua kết quả kiểm tra nhận thức chính trị, pháp luật của Lữ đoàn trong hai năm 2025 và 2026 đều có 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá, giỏi trên 90%. Toàn đơn vị không để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng hay mất an toàn trong huấn luyện, công tác và tham gia giao thông.

Tại Sư đoàn 10, với đặc điểm là đơn vị chủ lực, quân số đông, nhiều đầu mối, loại hình đơn vị và đóng quân phân tán, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, bảo đảm phù hợp với từng đối tượng quân nhân.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật trong các buổi sinh hoạt tập thể, diễn đàn thanh niên, hoạt động văn hóa, đọc sách, tìm hiểu kiến thức pháp luật.

Cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 tham gia sinh hoạt, tìm hiểu pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Tại Tiểu đoàn 17, cán bộ, chiến sĩ tổ chức các hoạt động trong ngày nghỉ kết hợp xem chương trình "Luật siêu dễ", tuyên truyền, giới thiệu sách pháp luật. Các chi đoàn thuộc Đoàn cơ sở Trung đoàn 28 và Tiểu đoàn 16 tổ chức diễn đàn thanh niên với chủ đề thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên, thanh niên trao đổi, tìm hiểu các quy định pháp luật, liên hệ với trách nhiệm của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng nền nếp chính quy và rèn luyện kỷ luật.

Đáng chú ý, ngày 8/11, Viện Kiểm sát quân sự khu vực Quân đoàn phối hợp với Trung đoàn 24, Sư đoàn 10 tổ chức tọa đàm với chủ đề "Pháp luật với chiến sĩ - Từ nhận thức đến hành động", thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn và học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Đăk Tô tham gia.

Thay vì chỉ truyền đạt kiến thức một chiều, các báo cáo viên đã tập trung phân tích, giải đáp những tình huống pháp lý thường gặp trong quá trình công tác, sinh hoạt, học tập và thực hiện nhiệm vụ của bộ đội. Thông qua giao lưu, hỏi đáp trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ có cơ hội trao đổi những vấn đề còn vướng mắc, nâng cao khả năng nhận diện, phòng ngừa và xử lý các tình huống phát sinh.

Những hoạt động này không chỉ giúp kiến thức pháp luật trở nên gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ mà còn góp phần hình thành ý thức chủ động tìm hiểu, tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật của mỗi quân nhân.