Năm 2026 đánh dấu 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch. Nhìn lại, bà thấy đâu là những đặc điểm nổi bật của hành trình này, từ hỗ trợ phát triển trong những năm đầu đến hợp tác toàn diện như hiện nay?

55 năm quan hệ ngoại giao giữa Đan Mạch và Việt Nam là một chặng đường đáng tự hào, nhất là khi nhìn lại những dấu mốc lịch sử mà Việt Nam đã trải qua. Quan hệ hai nước đã phát triển qua nhiều giai đoạn. Đan Mạch là một trong những quốc gia đầu tiên, đồng thời cũng là một trong những thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương - NATO đầu tiên, thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1971.

Trong những năm đầu, chúng tôi chủ yếu đóng vai trò như một “bàn tay giúp đỡ”. Đan Mạch đã dành nguồn viện trợ phát triển đáng kể cho Việt Nam. Khi đó, Việt Nam là một trong những quốc gia nhận được nhiều viện trợ phát triển kinh tế nhất từ Đan Mạch. Nguồn hỗ trợ này góp phần giúp Việt Nam xây dựng nhiều ngành công nghiệp trong bối cảnh đất nước đang nỗ lực tái thiết.

Đến năm 2026, quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch đang bước vào một kỷ nguyên mới. Hai nước đã thiết lập được nhiều mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực. Đặc biệt, trong chuyến thăm Đan Mạch gần đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hai bên đã đạt được thỏa thuận chính trị về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Nếu trước đây Đan Mạch là “bàn tay giúp đỡ” Việt Nam, thì ngày nay, tôi nhìn nhận mối quan hệ này như một cái bắt tay giữa hai đối tác bình đẳng, cùng hướng tới mục tiêu củng cố và phát triển quan hệ hợp tác trong những năm tới.

Chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa qua có ý nghĩa như thế nào với Đan Mạch và đã mang lại những kết quả cụ thể nào, thưa bà?

Đan Mạch là một trong những quốc gia có nền quân chủ lâu đời nhất thế giới. Vì vậy, việc đón tiếp chuyến thăm cấp Nhà nước của nguyên thủ quốc gia là sự kiện chúng tôi đặc biệt coi trọng. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao và đoàn doanh nghiệp Việt Nam, có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu một bước ngoặt trong quan hệ song phương.

Kết quả quan trọng nhất của chuyến thăm là thỏa thuận chính trị về việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước. Đây là thành quả chính trị mang tính bao trùm của chuyến thăm. Tuy nhiên, với quy mô và thành phần của đoàn Việt Nam, chuyến thăm còn mang lại nhiều kết quả hợp tác thực chất. Hai bên đã ký kết bảy thỏa thuận cấp Chính phủ trong các lĩnh vực như năng lượng, thực phẩm và nông nghiệp, thống kê. Bên cạnh đó, khoảng 16 thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp cũng được công bố trong dịp này, trong đó có một số thỏa thuận liên quan đến các khoản đầu tư quy mô lớn vào Việt Nam.

Hiện tại, đầu tư của Đan Mạch vào Việt Nam tăng mạnh nhưng thương mại song phương chưa theo kịp. Vậy theo bà, làm thế nào để thương mại bắt kịp?

Đầu tư của Đan Mạch vào Việt Nam thực sự đã tăng đáng kể. Hiện có khoảng 150 doanh nghiệp Đan Mạch đang hoạt động tại Việt Nam. Trong giai đoạn 2021 - 2024, vốn đầu tư của Đan Mạch vào Việt Nam đã tăng gấp bốn lần. Điều này đưa Đan Mạch trở thành một trong những nhà đầu tư châu Âu hàng đầu tại Việt Nam. Xét tương quan với quy mô nền kinh tế và dân số, mức đầu tư của Đan Mạch vào Việt Nam hiện cao hơn đáng kể so với mặt bằng thông thường của chúng tôi tại các thị trường khác.

Tôi tin rằng thương mại song phương chắc chắn sẽ tăng trưởng trong thời gian tới. Khi các doanh nghiệp Đan Mạch mở rộng hoạt động tại Việt Nam, họ sẽ từng bước xây dựng các mối quan hệ đối tác và chuỗi cung ứng, tạo nền tảng để thúc đẩy trao đổi thương mại giữa hai nước.

Đan Mạch cũng là một trong những quốc gia đầu tiên thông qua Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Các doanh nghiệp Đan Mạch mang đến nhiều cơ hội hợp tác và quan hệ đối tác mới cho doanh nghiệp Việt Nam, từ tiếp cận công nghệ, phương thức sản xuất tiên tiến đến ứng dụng năng lượng tái tạo và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong chuỗi giá trị. Chúng tôi hy vọng những hợp tác này sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn châu Âu, qua đó mở rộng thị trường và tiếp tục phát triển.

Những doanh nghiệp và lĩnh vực nào của Đan Mạch có nhiều tiềm năng đầu tư và phát triển tại Việt Nam, theo bà?

Cơ cấu doanh nghiệp của Đan Mạch chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vì vậy, tôi kỳ vọng sẽ ngày càng có nhiều doanh nghiệp thuộc nhóm này hiện diện tại Việt Nam, đặc biệt bởi họ thường có xu hướng mở rộng đầu tư theo bước đi của các tập đoàn lớn.

Việc hai thương hiệu nổi tiếng toàn cầu của Đan Mạch là LEGO và Pandora lựa chọn đầu tư vào Việt Nam cho thấy tiềm năng kinh tế của Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư Đan Mạch. Đây không chỉ là sự thể hiện niềm tin vào thị trường Việt Nam, mà còn là tín hiệu rõ ràng gửi tới các doanh nghiệp Đan Mạch khác, cả lớn và nhỏ, rằng Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng, đồng thời là cơ sở sản xuất đáng được quan tâm.

Tuy nhiên, tôi cũng hy vọng người dân và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sẽ biết đến nhiều hơn những doanh nghiệp Đan Mạch đang hoạt động tại đây, dù mức độ hiện diện của họ trước người tiêu dùng không lớn. Các doanh nghiệp này hoạt động trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, vận tải biển xanh, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm và nông nghiệp - những lĩnh vực mà Đan Mạch đã có nhiều năm kinh nghiệm và thế mạnh. Tôi hy vọng sự hiện diện và hoạt động của họ sẽ ngày càng được biết đến rộng rãi hơn tại Việt Nam.

Chuyển đổi xanh là trụ cột trung tâm của quan hệ đối tác Việt Nam - Đan Mạch. Bà kỳ vọng điều gì ở các dự án thực tế, đặc biệt là về điện gió ngoài khơi và năng lượng tái tạo?

Năng lượng là một trong những trụ cột nền tảng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước và đã được duy trì trong nhiều năm qua. Việt Nam và Đan Mạch đã hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, từ chia sẻ kiến thức về vai trò của năng lượng tái tạo, phát triển điện gió ngoài khơi đến các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Đan Mạch cũng đã đóng góp nhiều nghiên cứu, phân tích và báo cáo về tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi tại Việt Nam - quốc gia có nguồn tài nguyên năng lượng dồi dào.

Điều tôi kỳ vọng hiện nay là Việt Nam sẽ có tầm nhìn chiến lược rõ ràng và đẩy mạnh triển khai các kế hoạch đã đề ra. Tăng trưởng kinh tế và dòng vốn đầu tư gia tăng sẽ kéo theo nhu cầu năng lượng ngày càng lớn. Trong khi đó, các doanh nghiệp Đan Mạch cho biết khả năng tiếp cận nguồn năng lượng tái tạo là một trong những điều kiện quan trọng để họ quyết định đầu tư tại Việt Nam. LEGO là một ví dụ và Carlsberg cũng vậy. Chúng tôi đang chuẩn bị khánh thành dự án điện mặt trời tại đây.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước vừa qua, chúng tôi đã chứng kiến việc công bố một thỏa thuận hợp tác kinh doanh về dự án thí điểm điện gió ngoài khơi. Tôi thực sự hy vọng những quyết định cụ thể sẽ sớm được đưa ra, để chúng ta có thể nhìn thấy những tuabin điện gió đầu tiên trên vùng biển Việt Nam. Tôi mong muốn dự án này có thể đi vào hoạt động ngay trong nhiệm kỳ công tác của mình tại Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch, bà muốn gửi thông điệp gì tới người dân Việt Nam?

Thông điệp tôi muốn gửi gắm là sự đồng hành bền bỉ và lâu dài. Tôi hy vọng thông điệp này sẽ đến được với đông đảo người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Châu Âu sẽ tiếp tục là đối tác hợp tác quan trọng của Việt Nam trong thời gian tới và Đan Mạch là một phần trong mối quan hệ đó. 55 năm trước, chúng tôi đã đưa tay giúp đỡ Việt Nam. Còn ngày nay, đó là cái bắt tay giữa hai đối tác bình đẳng, hai quốc gia cùng đồng hành, hợp tác và học hỏi lẫn nhau.

Nội dung bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2026 phát hành ngày 23/11/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

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