Đàn voi trưởng thành cùng voi con di chuyển trong Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi (thành phố Đà Nẵng). Ảnh: ĐVCC

Chủ động phòng ngừa

Sự xuất hiện của voi hoang dã tại các khu vực sản xuất không chỉ gây thiệt hại cây trồng mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân vùng đệm.

Trước thực tế này, UBND xã Quế Phước phối hợp Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Đà Nẵng vừa tổ chức tham vấn cộng đồng lần thứ hai về Kế hoạch quản lý xung đột voi - người giai đoạn 2026 - 2030 tại thôn Phước Hội. Tại đây, người dân được phổ biến quy định bảo vệ rừng, bảo vệ voi, chính sách hỗ trợ thiệt hại và hướng dẫn kỹ năng ứng phó khi voi xuất hiện gần khu dân cư, vùng sản xuất.

Thực tế nhiều năm qua cho thấy, sự giao thoa giữa sinh cảnh tự nhiên và đất canh tác khiến voi thường xuyên tìm đến nương rẫy phá hoại hoa màu, tài sản. Ông Trần Hữu Anh (thôn Phước Hội) cho biết, voi hoang dã từng nhiều lần xuất hiện gần khu vực sản xuất, phá hoại chuối, bắp, rừng keo khiến bà con lo lắng.

“Dù gần đây voi di chuyển tìm thức ăn nơi khác nhưng nguy cơ xung đột vẫn luôn rình rập. Người dân mong ngành chức năng sớm thành lập đội phản ứng nhanh tại chỗ, trang bị phương tiện cảnh báo kịp thời hướng di chuyển của voi và công khai chính sách hỗ trợ để yên tâm sản xuất”, ông Anh bày tỏ.

Theo kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030, công tác quản lý xung đột tập trung vào các giải pháp phòng ngừa, ứng phó tại chỗ. Trọng tâm là thành lập Đội phản ứng nhanh (PUN) cấp thôn được trang bị đầy đủ kỹ năng, phương tiện; thiết lập kênh thông tin hai chiều; xây dựng bộ quy tắc phòng ngừa tại cộng đồng và thí điểm các giải pháp kỹ thuật hạn chế thiệt hại.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Hồng, Trưởng thôn Phước Hội, hoạt động tham vấn giúp nâng cao ý thức cộng đồng trong việc phối hợp bảo vệ voi và hạn chế sản xuất, chăn nuôi tại vùng nguy cơ cao. Trước đây, thôn có khoảng 35 hộ vùng đệm tham gia các tổ quản lý, bảo vệ rừng.

“Bên cạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng ứng phó, cần duy trì và mở rộng cơ hội việc làm thông qua hoạt động bảo vệ rừng; đồng thời có chính sách hỗ trợ sinh kế phù hợp để người dân từng bước ổn định cuộc sống”, bà Hồng đề xuất.

Nhiều diện tích rừng trồng, hoa màu và công trình dân sinh của người dân vùng đệm bị voi hoang dã giẫm đạp, hư hỏng giai đoạn 2017 - 2021. Ảnh: ĐVCC

Bảo tồn voi gắn với sinh kế bền vững

Hỗ trợ chuyển đổi sinh kế, tạo thu nhập ổn định được xác định là giải pháp căn cơ để giảm xung đột, gắn bảo tồn voi với phát triển bền vững.

Gia đình bà Phan Thị Ly (thôn Phước Hội) có hơn 5ha rừng trồng keo, là một trong 20 hộ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đàn voi tại khu vực Khe Két. Thiệt hại lớn nhất là vào năm 2021, voi rừng làm hư hại số lượng lớn cây keo giống và tiếp tục nhổ phá một số diện tích keo gần 2 năm tuổi của gia đình bà Ly.

Người dân địa phương kỳ vọng ngành chức năng sớm có biện pháp phòng ngừa hiệu quả, hỗ trợ công cụ sản xuất và chuyển đổi sinh kế phù hợp để người dân giảm phụ thuộc vào khu vực voi thường xuyên kiếm ăn.

Ông Nguyễn Văn Tường, Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng (Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi) thông tin, đơn vị đang quản lý hơn 29.000ha rừng (trong đó vùng lõi bảo tồn chiếm gần 19.000ha).

Đàn voi tại đây hiện có khoảng 9 cá thể, gồm 2 voi con (khoảng 6 tuổi và 2 tuổi). Dù quy mô đàn đạt mức lớn nhất từng ghi nhận, cho thấy tín hiệu phục hồi tích cực nhưng sự giao thoa sinh cảnh vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Thống kê từ năm 2017 đến nay cho thấy, đàn voi thường xuyên di chuyển qua khu vực Cấm La, khe Đá, khe Rong, khe Cắt và các tiểu khu lân cận, gây thiệt hại cho sản xuất và công trình dân sinh. Điển hình như năm 2018, voi làm hư hại khoảng 5ha keo lai, 100 gốc chuối, 2ha cỏ và 1.000m ống dẫn nước của 16 hộ dân; năm 2021, có 40 hộ bị ảnh hưởng với mức thiệt hại từ 100-300 cây keo/hộ.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân, Ban Quản lý đã triển khai chính sách hỗ trợ phát triển sinh kế cho 13 cộng đồng vùng đệm theo quy định của Chính phủ. Mức kinh phí hỗ trợ không ngừng nâng cao, từ 40 triệu đồng lên 50 triệu đồng và đạt bình quân 100 triệu đồng/cộng đồng/năm từ năm 2026.

Nguồn lực này tập trung vào khuyến nông, khuyến lâm, cung cấp cây con giống và đầu tư hạ tầng thiết yếu (nước sạch, điện chiếu sáng, giao thông, nhà văn hóa). Song song đó, đơn vị giao khoán khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên 1.000ha rừng cho cộng đồng Cấm La, giúp người dân tăng thu nhập và trực tiếp tham gia bảo vệ đa dạng sinh học.

“Thời gian tới, trạm sẽ phối hợp với địa phương rà soát các hộ dân bị ảnh hưởng để đề xuất phương án hỗ trợ cây, con giống, tạo điều kiện phát triển sản xuất. Chúng tôi ưu tiên nhân rộng các mô hình kinh tế thân thiện với voi, phù hợp thổ nhưỡng và tập quán canh tác; đồng thời kết nối đào tạo nghề, tạo việc làm bền vững cho lao động vùng đệm”, ông Tường cho hay.