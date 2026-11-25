Phát huy vai trò hạt nhân, gắn kết cộng đồng

Tại tổ dân phố Ninh Xá, phường Kinh Bắc, sau sáp nhập từ 5 tổ dân phố gồm: Ninh Xá 1, Ninh Xá 2, Ninh Xá 3, Phố Mới và Nguyễn Trãi, địa bàn có 2.362 hộ với hơn 8.000 nhân khẩu. Quy mô dân cư lớn, đặc điểm sinh hoạt và điều kiện kinh doanh khác nhau đặt ra yêu cầu cao trong việc tập hợp, vận động Nhân dân.

Lãnh đạo phường Vũ Ninh tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND phường cho các gia đình văn hóa tiêu biểu tổ dân phố Thanh Sơn.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố cho biết: “Sau sáp nhập, điều quan trọng là phải tạo được sự gần gũi, đồng thuận giữa các cụm dân cư. Xác định muốn xây dựng cộng đồng đoàn kết trước hết phải tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động, Chi ủy Chi bộ sớm ban hành nghị quyết, phân công đảng viên phụ trách từng cụm dân cư, phối hợp với Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh.

Khi lòng dân đã thuận, mọi phong trào chung đều được Nhân dân tự giác hưởng ứng”. Nhờ sự sâu sát của cấp ủy, các phong trào cộng đồng đã thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Năm 2026, tổ dân phố đã duy trì 48 buổi tổng vệ sinh môi trường, thu hút 12.680 lượt người tham gia; 245/245 hộ sản xuất, kinh doanh tự giác ký cam kết bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy và trật tự đô thị.

Tổ dân phố Mão Đông, phường Mão Điền được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 tổ dân phố Công, Nội và Ngòi Hồ Tủng với 1.547 hộ, 5.650 nhân khẩu. Chi bộ tổ dân phố xác định phát huy dân chủ ở cơ sở chính là chìa khóa khơi dậy sức mạnh cộng đồng. Ngay sau khi kiện toàn tổ chức, Chi ủy đã xây dựng quy chế phối hợp với Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể; việc nâng cấp, tu bổ các thiết chế văn hóa, công trình tín ngưỡng đều được đưa ra bàn bạc công khai, minh bạch, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Từ phát huy dân chủ, Chi bộ tổ dân phố Mão Đông đã tạo được sự đồng thuận sâu rộng trong triển khai mọi nhiệm vụ chung.

Cụ thể hóa nghị quyết bằng những việc làm thiết thực

Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thực sự đi vào chiều sâu, các chi bộ cơ sở không triển khai dàn trải mà lựa chọn trúng những vấn đề thiết thực để ban hành nghị quyết, cụ thể hóa thành phần việc rõ ràng, sát hợp với đặc thù từng địa bàn. Tại tổ dân phố Hương Khê, phường Nhân Thắng, Chi bộ xác định nâng cao chất lượng đời sống văn hóa phải bắt đầu từ giải quyết những vấn đề người dân quan tâm.

Nhà văn hóa tổ dân phố Hương Khê (phường Nhân Thắng) được đầu tư xây dựng khang trang.

Đồng chí Nguyễn Văn Ba, Bí thư Chi bộ tổ dân phố chia sẻ: “Hằng năm, Chi bộ ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng đời sống văn hóa, lựa chọn những việc thiết yếu, sát với nguyện vọng của bà con để tập trung lãnh đạo. Trước thực trạng hệ thống giao thông còn hạn chế, Chi bộ ban hành chủ trương vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường. Chi ủy phân công cụ thể từng đảng viên phụ trách địa bàn, gương mẫu đi đầu trong tuyên truyền, vận động. Khi người dân được bàn bạc công khai, thấy rõ lợi ích chung sẽ đồng thuận, tự nguyện chung sức”.

Năm 2026, tổ dân phố đã vận động hơn 40 hộ gia đình tự nguyện hiến hơn 1.000 m² đất ở, đất vườn, đóng góp hơn 100 ngày công lao động để mở rộng đường ngõ xóm từ 2 m lên hơn 5 m. Hiện tuyến đường đã được khởi công xây dựng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Giữ vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, các chi bộ đã định hướng, lãnh đạo toàn diện phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. Từ việc ban hành nghị quyết sát thực tiễn, lựa chọn đúng nhiệm vụ trọng tâm và phân công đảng viên phụ trách từng địa bàn, chi bộ đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong Nhân dân.

Cùng với đó, Chi bộ tổ dân phố Hương Khê quyết liệt lãnh đạo việc thực hiện nếp sống văn minh, đưa nội dung bài trừ hủ tục vào sinh hoạt chi bộ định kỳ và quy ước cộng đồng. Chi bộ chỉ đạo Chi hội Người cao tuổi phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền. Ông Bùi Thế Quế, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi cho biết: "Chi hội thường xuyên lồng ghép tuyên truyền nếp sống văn minh vào các buổi sinh hoạt; vận động hội viên đồng tình với hình thức hỏa táng, bài trừ mê tín dị đoan. Khi các bậc cao niên gương mẫu, con cháu sẽ tự giác làm theo, nếp sống mới dần trở thành nét đẹp bền vững trong từng gia đình". Đến nay, tình trạng rải vàng mã hay tổ chức ăn uống linh đình trong việc tang dần được xóa bỏ; tỷ lệ hỏa táng người qua đời đạt 89%, các đám tang đều được tổ chức gọn nhẹ và tiết kiệm.

Ở tổ dân phố Thanh Sơn, phường Vũ Ninh, Chi bộ xác định giữ vững an ninh trật tự là yếu tố then chốt để xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn. Tổ dân phố tuyên truyền, huy động nguồn lực xã hội hóa lắp đặt 112 mắt camera an ninh và xây dựng 5 điểm chữa cháy công cộng, góp phần giữ vững bình yên địa bàn, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Còn tại thôn Sản, xã Vân Sơn, Chi bộ tập trung lãnh đạo Ban Công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể gắn phong trào xây dựng đời sống văn hóa với bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, chung sức xây dựng hạ tầng nông thôn. Nhân dân trong thôn đã đồng thuận hiến 3.200 m² đất mở đường giao thông, tích cực bài trừ hủ tục, nâng tỷ lệ Gia đình văn hóa năm 2026 lên 98,5%.

Thực tiễn tại các thôn, tổ dân phố cho thấy, ở đâu chi bộ phát huy tốt vai trò lãnh đạo, nghị quyết được xây dựng sát thực tiễn, cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu thì nơi đó phong trào xây dựng đời sống văn hóa có sức lan tỏa. Từ việc mở rộng đường giao thông, giữ gìn môi trường, bảo đảm an ninh trật tự đến thực hiện nếp sống văn minh, mỗi kết quả đều có dấu ấn của sự lãnh đạo sâu sát từ cơ sở và tinh thần đồng thuận của Nhân dân. Đây chính là nền tảng để các thôn, tổ dân phố xây dựng khu dân cư văn hóa, văn minh, đoàn kết và phát triển bền vững.