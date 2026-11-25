Đoàn đã làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp giáo dục của Anh.

Toàn cảnh cuộc làm việc của Đoàn GD-ĐT Việt Nam với đại diện của Bộ Giáo dục và Kỹ năng Vương quốc Anh. Ảnh Hữu Tiến/PV TTXVN tại Anh

Tại buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Kỹ năng Vương quốc Anh, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng và Nữ Nam tước Smith xứ Malvern, Quốc vụ khanh phụ trách Kỹ năng, đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới giáo dục phổ thông, chuyển đổi số, chính sách phát triển đội ngũ giáo viên và định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường. Buổi làm việc nhằm cụ thể hóa Bản ghi nhớ hợp tác được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn và Quốc vụ khanh Bộ Giáo dục và Kỹ năng Vương quốc Anh ký tại Hà Nội tháng 10/2026.

Những nội dung Thứ trưởng đề nghị phía Anh chia sẻ đã phản ánh những ưu tiên của Việt Nam: phát triển chương trình giáo dục phổ thông trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0; đẩy mạnh chuyển đổi số, nhất là trong kiểm tra, đánh giá học sinh; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; và chuyển đổi nhận thức, phương pháp dạy - học tiếng Anh, từ chỗ coi đây là một môn ngoại ngữ sang hình thành môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên trong nhà trường. Phía Anh bày tỏ quan tâm tới định hướng này, khẳng định sẽ nỗ lực hỗ trợ kết nối Bộ GD&ĐT với các doanh nghiệp, tổ chức giáo dục của Anh. Để cụ thể hóa, Thứ trưởng đề nghị phía Anh chỉ định một đầu mối phối hợp, cùng rà soát nội dung ưu tiên và xây dựng lộ trình triển khai.

Làm việc với Bộ Kinh doanh, Đổi mới, Khoa học và Thương mại Vương quốc Anh, hai bên đã trao đổi khả năng huy động thế mạnh của Anh về công nghệ giáo dục, đào tạo giáo viên, học liệu tiếng Anh, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ các ưu tiên của Việt Nam; cùng những khó khăn trong nâng cao năng lực tiếng Anh và chính sách đối với trường học quốc tế.

Trên cơ sở trao đổi, hai bên ghi nhận những định hướng hợp tác trọng tâm ở hai nhóm vấn đề: phát triển đội ngũ giáo viên và ứng dụng công nghệ giáo dục cùng trí tuệ nhân tạo. Về phát triển đội ngũ giáo viên, hai bên tiếp tục trao đổi kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá năng lực giáo viên tiếng Anh; đồng thời nghiên cứu giải pháp về chính sách, môi trường làm việc và chế độ đãi ngộ nhằm thu hút, giữ chân giáo viên. Về ứng dụng công nghệ giáo dục và AI, phía Anh có thể kết nối các doanh nghiệp, tổ chức có năng lực về nền tảng số, học liệu và AI để giới thiệu giải pháp phù hợp với nhu cầu, quy mô và điều kiện triển khai tại Việt Nam. Phía Anh khẳng định sẵn sàng kết nối các đối tác có năng lực để hỗ trợ các ưu tiên của Việt Nam, trên cơ sở nhu cầu và quy định của mỗi nước.

Toàn cảnh cuộc làm việc của Đoàn GD-ĐT Việt Nam với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh. Ảnh Hữu Tiến/PV TTXVN tại Anh

Tới thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao uy tín và những đóng góp của giáo dục Anh đối với sự phát triển nguồn nhân lực Việt Nam; nhấn mạnh Việt Nam là thị trường giáo dục lớn, giàu tiềm năng với quy mô khoảng 26 triệu học sinh, sinh viên, người dân có truyền thống hiếu học và nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh. Việt Nam sẵn sàng chào đón các tập đoàn, tổ chức giáo dục uy tín của Anh tham gia cung cấp giải pháp, nền tảng công nghệ hỗ trợ triển khai Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Theo Đại sứ Đỗ Minh Hùng, hiện có khoảng 10.000 lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Anh.

Mạng lưới trí thức Việt Nam tại Anh, thành lập năm 2020 với sự hỗ trợ của Đại sứ quán, quy tụ trên 200 chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại nhiều trường đại học hàng đầu như Oxford, Cambridge, UCL, Queen Mary, Birmingham,…và các tập đoàn tài chính, công nghệ lớn. Đại sứ quán cũng phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Anh tại Việt Nam trong triển khai chiến lược đào tạo tiếng Anh, và đề nghị Bộ GD&ĐT quan tâm cử đoàn tham dự Diễn đàn Giáo dục Thế giới tổ chức thường niên vào tháng 5 tại London.

Toàn cảnh cuộc làm việc của Đoàn GD-ĐT Việt Nam với đại diện của Công ty công nghệ giáo dục uTalk Language Learning. Ảnh Hữu Tiến/PV TTXVN tại Anh

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đã làm việc với Hội đồng Anh, tham dự Bàn tròn Việt Nam - Anh về tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, đồng thời trao đổi với một số doanh nghiệp giàu kinh nghiệm trong đào tạo tiếng Anh và công nghệ giáo dục như Efekta Education, uTalk Language Learning, Pearson… Bộ GD&ĐT và Đại sứ quán thống nhất duy trì kênh trao đổi thường xuyên để theo dõi, thúc đẩy cụ thể hóa các kết quả đạt được sau chuyến công tác.

Chuyến công tác cho thấy một cách tiếp cận nhất quán của ngành giáo dục Việt Nam: chủ động tìm đến những đối tác có thế mạnh để phục vụ mục tiêu dài hạn của ngành. Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học không đơn thuần là thêm một ngoại ngữ, mà gắn với mong muốn về một thế hệ công dân tự tin hội nhập. Trên hành trình ấy, hợp tác quốc tế - như với Vương quốc Anh - mang lại kinh nghiệm, công nghệ và nguồn lực; song điều có ý nghĩa quyết định vẫn là nội lực của chính ngành giáo dục, ở người thầy, ở nhà trường và ở sự bền bỉ trong tổ chức thực hiện. Trên tinh thần hai bên cùng hướng tới thúc đẩy kết nối, xây dựng lộ trình và duy trì trao đổi thường xuyên, những định hướng vừa được thống nhất có cơ sở để sớm chuyển hóa thành kết quả cụ thể, mở ra giai đoạn hợp tác giáo dục Việt Nam - Anh ngày càng thực chất và hiệu quả.