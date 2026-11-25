Cơ quan khí tượng thông tin, sáng sớm nay 25/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở khu vực Trung Trung bộ. Ở phía Tây Bắc của Bắc bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ TP. Huế đến phía Đông Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, riêng TP. Huế có mưa to đến rất to và rải rác có giông. Nhiệt độ Bắc bộ và Bắc Trung bộ lúc 1 giờ phổ biến 16-19 độ C.

Trong sáng nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Trung bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Khu vực Hà Nội sáng nay mức nhiệt chỉ duy trì từ 16-17 độ C

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung bộ trời rét, riêng vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc bộ phổ biến từ 13-16 độ C, vùng núi Bắc Bộ 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; Bắc Trung bộ phổ biến từ 15-18 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-16 độ C. Hôm nay, nhiệt độ ở Hà Nội không vượt quá 19 độ C, về đêm xuống mức 14 độ C. Tuy nhiên, ngày mai mức nhiệt sẽ tăng nhẹ thêm 2-3 độ C, đến cuối tuần trời chỉ còn lạnh về đêm và sáng.

Hiện nay, ở khu vực Tây Bắc của Bắc bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; khu vực từ TP. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, riêng TP. Huế có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 24/11 đến 3 giờ ngày 25/11 có nơi trên 80mm như các trạm: A Pa Chải (Điện Biên) 84,4mm; Cầu Truồi (TP. Huế) 193,4mm...

Từ sáng sớm ngày 25/11 đến sáng 26/11, khu vực từ TP. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 80-160mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn vượt 100mm trong 3 tiếng.