Bắc Bộ duy trì trạng thái rét về đêm và sáng. Ảnh: Quỳnh Hương

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/11, sáng sớm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở khu vực trung Trung Bộ. Ở phía tây bắc của Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới:

Bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 13-16 độ C, vùng núi Bắc Bộ 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-16 độ C.

Trên biển ở Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc ngày mạnh cấp 6, giật cấp 8, từ đêm gió giảm dần; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 4-6m; biển động mạnh.

Vùng biển phía bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc mạnh cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2-4m; biển động. Ven biển các tỉnh từ thành phố Huế tới Quảng Ngãi đề phòng các đợt triều cường cao do kết hợp nước dâng do gió và sóng lớn gây sạt lở bờ biển.