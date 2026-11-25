Sau những phiên tăng mạnh trong tuần trước, thị trường heo hơi bất ngờ quay đầu giảm trên diện rộng.

Bảng giá cập nhật gần nhất ngày 24.11 cho thấy nhiều địa phương đồng loạt điều chỉnh từ 1.000 - 3.000 đồng/kg, khiến mặt bằng thu mua cao nhất cả nước không còn giữ được mốc 57.000 đồng/kg.

Diễn biến này đang đặt ra những lo ngại về khả năng duy trì đà phục hồi của giá heo hơi trong những ngày cuối tháng 11.

Hình minh họa

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay 25.11.2026

Thị trường heo hơi miền Bắc ghi nhận đợt giảm giá trên diện rộng, với mức điều chỉnh từ 1.000 - 3.000 đồng/kg tại nhiều địa phương. Sau phiên giao dịch gần nhất, giá thu mua trong khu vực chỉ còn dao động từ 51.000 - 53.000 đồng/kg.

Phú Thọ là địa phương giảm mạnh nhất khi mất tới 3.000 đồng/kg, xuống còn 52.000 đồng/kg. Tuyên Quang giảm 2.000 đồng/kg, còn 51.000 đồng/kg, trở thành địa phương có giá thấp nhất khu vực.

Tại Hải Phòng và Lai Châu, giá heo hơi cùng giảm 2.000 đồng/kg xuống 53.000 đồng/kg. Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Ninh và nhiều địa phương khác cũng giảm 1.000 đồng/kg, về cùng mức 53.000 đồng/kg.

Riêng Cao Bằng và Sơn La duy trì giá thu mua 53.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước.

Bảng giá heo hơi miền Bắc:

Giá heo hơi miền Trung và Tây Nguyên hôm nay 25.11.2026

Tại miền Trung và Tây Nguyên, giá heo hơi cũng giảm ở nhiều tỉnh, thành. Mức thu mua trong khu vực hiện dao động từ 51.000 - 55.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An và Khánh Hòa cùng giảm 2.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi về mức 52.000 đồng/kg. Đà Nẵng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 52.000 đồng/kg, ngang với Hà Tĩnh và Quảng Ngãi.

Ở Tây Nguyên, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng giảm 1.000 đồng/kg, còn 55.000 đồng/kg nhưng vẫn là hai địa phương có mức giá cao nhất khu vực. Gia Lai cũng điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, về 53.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Quảng Trị và Huế tiếp tục giữ mức 51.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Bảng giá heo hơi miền Trung và Tây Nguyên:

Giá heo hơi miền Nam hôm nay 25.11.2026

Thị trường heo hơi miền Nam cũng không nằm ngoài xu hướng giảm chung. Giá thu mua tại các địa phương hiện dao động từ 51.000 - 55.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh 57.000 đồng/kg trước đó.

Đáng chú ý, Đồng Nai và TP.HCM cùng giảm 2.000 đồng/kg, xuống còn 55.000 đồng/kg. Tây Ninh cũng giảm 1.000 đồng/kg, về mức 55.000 đồng/kg. Đồng Tháp duy trì giá thu mua tương đương, không ghi nhận biến động mới.

Tại Vĩnh Long, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg, còn 53.000 đồng/kg. Cần Thơ giảm về mức 51.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Trong khi đó, An Giang và Cà Mau giữ giá ổn định ở mức 52.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi miền Nam:

Nhìn chung, giá heo hơi cả nước đang dao động từ 51.000 - 55.000 đồng/kg, giảm đáng kể so với mặt bằng trước đó. Phú Thọ ghi nhận mức giảm mạnh nhất, trong khi nhóm địa phương có giá cao nhất đã thu hẹp về mốc 55.000 đồng/kg.

Việc thị trường đảo chiều sau tuần tăng nhanh cho thấy đà phục hồi chưa thực sự vững chắc. Trong những phiên tới, giá heo hơi có thể tiếp tục dao động quanh mức hiện tại nếu hoạt động thu mua chưa cải thiện.

Nhu cầu tiêu thụ thực phẩm trong giai đoạn cuối năm vẫn có khả năng hỗ trợ thị trường, nhưng mức độ tác động còn phụ thuộc vào lượng heo xuất chuồng và sức mua thực tế. Diễn biến giá tại các tỉnh chăn nuôi lớn như Đồng Nai, Bắc Ninh và khu vực Tây Nguyên sẽ là những tín hiệu đáng theo dõi trong thời gian tới.