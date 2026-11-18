Từ loạt tiểu thuyết nổi tiếng của Ian Fleming xuất bản năm 1953, thương hiệu James Bond ra đời với Dr. No - dự án mở màn cho một trong số loạt phim có sức ảnh hưởng nhất lịch sử điện ảnh. Trải qua hơn sáu thập kỷ, 25 bộ phim chính thức đã trình làng và mang về cho hãng doanh thu 7,8 tỷ USD. Hình tượng siêu điệp viên vừa lạnh lùng, gan lì, vừa lịch lãm, quyến rũ, được nhiều thế hệ diễn viên tái hiện theo những cách rất riêng. Ảnh: Vulture.

Robert Pattinson là lựa chọn mới nhất cho vai James Bond, được tuyển chọn ở tuổi tròn 40. Nam diễn viên người Anh thu hút sự chú ý nhờ Harry Potter và Chiếc cốc lửa, sau đó nổi tiếng toàn cầu với vai ma cà rồng Edward Cullen trong loạt Chạng vạng. Tài tử tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất qua những tác phẩm độc lập như Good Time, The Lighthouse, trước khi trở lại dòng phim bom tấn với Tenet và The Batman. Sự táo bạo, khả năng biến hóa và sức hút trên màn ảnh của Pattinson là yếu tố giúp anh được đánh giá cao. Ảnh: WireImage.

Trước Robert Pattinson, Daniel Craig (sinh năm 1968) thủ vai Bond trong 5 phần phim, bắt đầu từ Casino Royale (2006) và kết thúc bằng No Time to Die (2021). Với mái tóc hung, vóc dáng rắn rỏi và vẻ ngoài ít bóng bẩy hơn những người tiền nhiệm, anh phá vỡ hình tượng điệp viên hào hoa quen thuộc. Craig xây dựng một Bond gai góc, dễ tổn thương và có đời sống cảm xúc phức tạp. Nhân vật biết yêu, đau khổ, mất mát và phải đối diện với những lựa chọn đạo đức khó khăn. Trong số 5 tác phẩm về Bond mà Craig tham gia, Skyfall (2012) là cái tên nổi bật với doanh thu hơn 1,1 tỷ USD toàn cầu. Ảnh: Sony.

Pierce Brosnan (sinh năm 1953) đảm nhiệm vai siêu điệp viên từ GoldenEye (1995), mở đầu giai đoạn hồi sinh của thương hiệu sau 6 năm gián đoạn. Nam diễn viên Ireland tiếp tục xuất hiện trong ba phần phim: Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough và Die Another Day. Sở hữu ngoại hình điển trai, phong thái lịch lãm cùng khả năng tung hứng hài hước, Brosnan mang tới ngoại hình cổ điển nhưng phong cách hành động lại khá hiện đại. 007 dưới thời Brosnan vừa quyến rũ, thông minh, vừa có nét tự tin và đôi khi ngạo nghễ. Ảnh: ScreenRant.

Timothy Dalton (sinh năm 1946) đảm nhận vai 007 trong hai phần phim The Living Daylights (1987) và Licence to Kill (1989). Ông đưa nhân vật trở lại với sắc thái nghiêm túc, gai góc và gần với nguyên tác văn học của Ian Fleming hơn. Bond của Dalton ít đùa cợt, bộc lộ sự lạnh lùng và sẵn sàng trở nên tàn nhẫn khi cần thiết. Nhân vật cũng có những giằng xé nội tâm rõ rệt, đặc biệt trong Licence to Kill, khi cuộc trả thù cá nhân đẩy anh ra khỏi khuôn khổ nhiệm vụ thông thường. Ảnh: MovieWeb.

Roger Moore (sinh năm 1927) là diễn viên gắn bó lâu nhất với vai Bond, góp mặt trong 7 phần phim từ Live and Let Die (1973) đến A View to a Kill (1985). Ông đem đến một phiên bản 007 nhẹ nhàng, dí dỏm và có phần ngạo nghễ. James Bond dưới thời Moore thường ứng biến bằng sự thông minh, những câu đùa duyên dáng và giữ phong thái lịch thiệp ngay giữa tình huống nguy hiểm. Các phần phim như The Spy Who Loved Me, Moonraker và Octopussy thể hiện rõ màu sắc phiêu lưu, giải trí và hài hước của thương hiệu Bond dưới thời Roger Moore. Ảnh: Billboard.

George Lazenby (sinh năm 1939) chỉ một lần đảm nhận vai 007 trong On Her Majesty’s Secret Service (1969), nhưng vẫn để lại dấu ấn riêng. Nam diễn viên Australia mang đến hình ảnh Bond có phần gần gũi, giàu cảm xúc hơn những gì khán giả từng thấy. Đây cũng là bộ phim đầu tiên để nhân vật kết hôn, mở ra một khía cạnh đời tư hiếm khi được khai thác trong loạt phim. Dù diễn xuất của Lazenby từng gây tranh luận vì thiếu sự linh hoạt và hài hước, tác phẩm vẫn được đánh giá cao, đặc biệt là câu chuyện tình cảm có sức nặng. Ảnh: Cinemablend.

Sean Connery (sinh năm 1930) là người đầu tiên hóa thân James Bond trên màn ảnh rộng, ra mắt trong Dr. No (1962). Ông tiếp tục đảm nhận vai diễn trong 5 phần phim chính thức khác. Bond của Connery có vẻ ngoài nam tính, phong độ, phong thái lịch lãm cùng sự lạnh lùng của một điệp viên chuyên nghiệp. Ông tạo nên khuôn mẫu 007 kinh điển, kết hợp sức quyến rũ với khả năng hành động quyết đoán. Nhiều cuộc bình chọn sau này vẫn xem Connery là Bond "chuẩn mực" nhất. Ảnh: IndieWire.