Trong phim, Đỗ Nhật Hoàng đảm nhận vai Phúc, là một chàng trai làm nghề dạy lái xe ô tô. Dù ngoài đời sinh năm 1997 và lớn hơn LAMOON đến 6 tuổi, Đỗ Nhật Hoàng lại có màn “đảo ngược” hình tượng khi hóa thân thành một “hồng hài nhi”, với vẻ ngoài trẻ trung, hiền lành và điềm đạm. Đạo diễn Quản Phương Thanh cho biết, điều khiến cô lựa chọn Đỗ Nhật Hoàng chính là đôi mắt buồn chất chứa nhiều tình cảm và nỗi niềm của nam diễn viên.

Trở lại màn ảnh rộng sau thành công của “bom tấn” Mưa đỏ, việc Đỗ Nhật Hoàng lựa chọn một vai diễn đời thường trong thể loại rom-com cũng khiến khán giả không khỏi tò mò. Chia sẻ về quyết định này, nam diễn viên cho biết: “Sau Mưa đỏ, tôi nghĩ mình phải tìm một vai diễn hay kịch bản nào đó có vẻ to lớn tương tự. Nhưng tôi chợt nhận ra, nếu những vai diễn đời thường mình vẫn chưa hoàn thiện đến mức tốt nhất thì tại sao mình không làm những thứ đó cho tốt nhất đã, rồi mới nghĩ đến những dạng vai diễn khác”.

Nếu Đỗ Nhật Hoàng mang đến hình ảnh “hồng hài nhi” hiền lành thì Steven Nguyễn lại có màn hóa thân đối lập với nhân vật Sang. Đây là một quý ông lịch thiệp, tinh tế. Chia sẻ về quyết định tham gia Lái chị vào tim em, Steven Nguyễn cho biết, anh bị thu hút bởi vai diễn thú vị, đồng thời cũng hào hứng khi có cơ hội tái hợp với Đỗ Nhật Hoàng, người em thân thiết mà anh từng có dịp làm việc cùng trước đó.

Đạo diễn Quản Phương Thanh tiết lộ: “Anh Steven Nguyễn có ngoại hình rất phù hợp nhân vật Sang. Diễn xuất của anh cũng đã được khẳng định qua nhiều bộ phim, nên tôi đã không casting mà mời anh làm khách mời đặc biệt trong bộ phim của mình, với một nét diễn rất mới so với những bộ phim trước. Rất may mắn, vì thương đạo diễn nữ làm phim đầu tay khó khăn, nên anh đã đồng ý ngay”.

Với vai diễn nữ chính đầu tay trong sự nghiệp, LAMOON đặc biệt yêu thích những nhân vật gần với đời sống thường ngày, hơn là những hình mẫu cổ tích hoàn hảo hay quá đẹp đẽ. Để hóa thân thành Diễm, cô gái công sở với vẻ ngoài chững chạc trong phim, LAMOON đã chấp nhận cắt tóc ngắn để trông “già dặn” hơn. Hình tượng này đồng thời góp phần khắc họa rõ nét câu chuyện tình yêu mang mô típ “lái chị” như nhan đề của bộ phim.