Trưa 23/11 (giờ Việt Nam), Bán kết Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2026 chính thức diễn ra với sự tham gia của các thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại đây, đại diện Việt Nam Lê Phương Khánh Như thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong phần thi áo tắm, khoe vóc dáng quyến rũ và phong thái tự tin.

Trong phần trình diễn trang phục áo tắm, Khánh Như xuất hiện với thiết kế một mảnh màu hồng ngọt ngào. Trang phục giúp người đẹp tôn lên đường nét hình thể, đồng thời mang đến hình ảnh trẻ trung, nữ tính. Đại diện Việt Nam tự tin sải bước trên sân khấu, thể hiện khả năng trình diễn trước ban giám khảo và khán giả.

Khánh Như trong phần thi áo tắm ở Bán kết Hoa hậu Quốc tế 2026.

Giữa dàn đối thủ quốc tế, Khánh Như vẫn cho thấy sự chủ động trong từng bước đi. Người đẹp giữ thần thái rạng rỡ, nụ cười tươi và phong cách trình diễn nhẹ nhàng.

Ngay sau khi những hình ảnh từ phần thi được chia sẻ, màn thể hiện của Khánh Như nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam. Nhiều khán giả dành lời khen cho vóc dáng cân đối, thần thái tự tin và nụ cười rạng rỡ của người đẹp. Bên cạnh đó, một số ý kiến bày tỏ sự kỳ vọng cô sẽ tiếp tục phát huy lợi thế trình diễn trong những phần thi tiếp theo.

Nhans ắc ngọt ngào, trong trẻo của Khánh Như ở phần thi Bán kết Hoa hậu Quốc tế 2026.

Sinh năm 2004, Lê Phương Khánh Như từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025. Thành tích này giúp người đẹp nhận được nhiều sự chú ý, đồng thời mở ra cơ hội góp mặt tại một trong những đấu trường nhan sắc quốc tế lâu đời. Việc được lựa chọn trở thành đại diện Việt Nam tại Miss International 2026 đánh dấu bước tiến mới trong hành trình theo đuổi các cuộc thi sắc đẹp của cô.

Khác với những sân chơi tập trung nhiều vào yếu tố trình diễn và ngoại hình, Hoa hậu Quốc tế đề cao vẻ đẹp hài hòa giữa nhan sắc, tri thức, khả năng giao tiếp, sự am hiểu văn hóa và tinh thần kết nối giữa các quốc gia. Do đó, các thí sinh không chỉ cần thể hiện tốt trên sân khấu mà còn phải chứng minh bản lĩnh, sự tự tin trong những hoạt động giao lưu và phỏng vấn.

Khánh Như tại Hoa hậu Quốc tế 2026.

Trước khi đến với Miss International 2026, Khánh Như từng đảm nhận vai trò MC trong một số hoạt động thuộc khuôn khổ Miss World 2026. Trải nghiệm này giúp người đẹp có thêm cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, rèn luyện khả năng diễn đạt và tương tác trước công chúng. Đây được xem là lợi thế khi cô tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế.

Với kinh nghiệm sân khấu, ngoại hình sáng và quá trình chuẩn bị trước cuộc thi, Khánh Như được người hâm mộ kỳ vọng sẽ tiếp tục có những màn thể hiện ấn tượng. Sau phần thi áo tắm tại bán kết, đại diện Việt Nam sẽ bước vào chặng đường quan trọng tiếp theo. Khán giả đang chờ đợi kết quả chung cuộc cũng như cơ hội để người đẹp mang về thành tích tốt cho nhan sắc Việt tại đấu trường năm nay.