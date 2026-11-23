Mới đây, Thúy Diễm thu hút sự quan tâm khi đăng tải bài viết chúc mừng chồng cùng ê-kíp Trại Giam Hạnh Phúc đạt thành tích doanh thu 100 tỷ đồng. Kèm theo hình ảnh và thông tin về bộ phim, nữ diễn viên hài hước viết: "Chúc mừng ông chả húi Lương Thế Thành và ekip Trại Giam Hạnh Phúc. Chúc mừng ông anh tui Nguyễn Nhật Trung phim thứ 3 lia lịa giữ chuỗi trăm tỷ nhaaaaa! Chúc phim tiếp tục hái thêm doanh thu thêm thêm vài trăm nữa ghi dấu ấn thật sâu".

Lời chúc gần gũi, vui vẻ của Thúy Diễm nhanh chóng nhận được sự chú ý. Không chỉ dành tình cảm cho ông xã, cô còn gửi lời chúc đến đạo diễn Nguyễn Nhật Trung (Trung Lùn), người đứng sau dự án. Đáng chú ý, việc nữ diễn viên nhắc đến thành tích ba tác phẩm liên tiếp đạt doanh thu trăm tỷ của đạo diễn cho thấy sự quan tâm và ủng hộ của cô đối với thành công chung của đoàn phim. Đây cũng là cách Thúy Diễm thể hiện niềm tự hào trước dấu ấn nghề nghiệp mới của bạn đời.

Thúy Diễm gửi lời chúc mừng ông xã Lương Thế Thành khi phim đạt doanh thu 100 tỷ đồng. Ảnh: Chụp màn hình

Trại Giam Hạnh Phúc có sự tham gia của nhiều diễn viên, trong đó Lương Thế Thành đảm nhận vai Long Đầu Bò. Nhân vật này đánh dấu sự thử sức đáng chú ý của nam diễn viên với hình tượng phản diện gai góc, có màu sắc đối lập với những vai diễn lịch lãm, hiền lành từng gắn liền với anh trên màn ảnh. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, việc chủ động làm mới hình ảnh giúp Lương Thế Thành cho thấy mong muốn mở rộng giới hạn diễn xuất, đồng thời tạo thêm dấu ấn trong lĩnh vực điện ảnh.

Theo số liệu phòng vé tính đến sáng 23/11/2026, Trại Giam Hạnh Phúc đã ghi nhận khoảng 107 tỷ đồng trên Box Office Vietnam vào lúc 8h và tiếp tục tăng, vượt mốc 110 tỷ đồng trong ngày. Trước đó, phim thu về 16,7 tỷ đồng trong hai ngày chiếu sớm 18 và 19/11, sau đó đạt khoảng 21 tỷ đồng riêng ngày khởi chiếu chính thức 20/11. Chỉ sau ba ngày công chiếu chính thức, tác phẩm đã gia nhập câu lạc bộ phim trăm tỷ, vươn lên dẫn đầu phòng vé Việt với sức hút đáng chú ý.

Thành tích này cũng giúp đạo diễn Trung Lùn nối dài chuỗi thành công khi Trại Giam Hạnh Phúc trở thành tác phẩm thứ ba liên tiếp của anh vượt mốc 100 tỷ đồng, sau hai phần Làm giàu với ma. Với tốc độ tăng trưởng doanh thu trong những ngày đầu ra rạp, bộ phim tiếp tục được kỳ vọng chinh phục những cột mốc mới tại phòng vé.

Lương Thế Thành sinh năm 1982, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Nam. Anh từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình như Miền đất phúc, Mùi ngò gai, Cổng mặt trời và Lối sống sai lầm. Sở hữu ngoại hình điển trai, phong thái lịch lãm cùng lối diễn xuất tự nhiên, nam diễn viên có nhiều năm duy trì hoạt động nghệ thuật. Những năm gần đây, anh tiếp tục thử sức với các dự án điện ảnh, cho thấy sự chủ động làm mới bản thân sau chặng đường dài gắn bó với phim truyền hình.

Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành đồng hành và ủng hộ nhau trong sự nghiệp. Ảnh: FBNV

Trong khi đó, Thúy Diễm sinh năm 1986, từng bước khẳng định tên tuổi qua các bộ phim như Mẹ ghẻ, Cát đỏ, Trạm cứu hộ trái tim và Cám. Từ người mẫu ảnh, cô dần trở thành nữ diễn viên được chú ý nhờ khả năng đảm nhận những nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp. Cả hai đều có sự nghiệp riêng và duy trì niềm đam mê nghệ thuật sau nhiều năm hoạt động.

Về chuyện tình cảm, Thúy Diễm và Lương Thế Thành bén duyên sau thời gian hợp tác trong các dự án truyền hình. Cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 4/2016 sau khoảng hai năm hẹn hò. Năm 2018, họ đón con trai đầu lòng Bảo Bảo và đến tháng 10/2026 tiếp tục chào đón con gái Rosie.

Sau 10 năm chung sống, hai diễn viên vẫn duy trì cuộc sống gia đình gắn bó, thường xuyên dành cho nhau những lời động viên trong công việc. Thúy Diễm cũng nhiều lần thể hiện sự ủng hộ đối với các dự án của chồng. Lời chúc mới đây dành cho Lương Thế Thành không chỉ mang đến khoảnh khắc đời thường đáng yêu mà còn cho thấy niềm vui của nữ diễn viên trước thành quả lao động nghệ thuật của bạn đời.