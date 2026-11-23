Một sự cố nguy hiểm đã xảy ra tại concert của Usher và Chris Brown ở New Orleans (Mỹ) hôm 21/11, khi một nghệ sĩ biểu diễn với đạo cụ lửa bất ngờ ngã khỏi sân khấu trong lúc thực hiện tiết mục. Đáng chú ý, người này dường như bị bao trùm bởi lửa và khói trong vài giây trước khi nhanh chóng đứng dậy trở lại sân khấu.

Theo truyền thông quốc tế, sự việc xảy ra trong đêm diễn thứ hai của Raymond & Brown “R&B” Tour tại Caesars Superdome, New Orleans. Những đoạn video do khán giả ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi tình huống nguy hiểm diễn ra ngay trước mắt hàng nghìn người có mặt tại sân vận động.

Trong các đoạn clip lan truyền, một nghệ sĩ đang cầm hai cây gậy có lửa và thực hiện động tác xoay đạo cụ trên sân khấu. Tuy nhiên, trong lúc di chuyển, người này bất ngờ mất thăng bằng, ngã khỏi sân khấu và lăn xuống một đoạn cầu thang. Ngọn lửa cùng khói bao quanh cơ thể khiến khoảnh khắc trở nên đặc biệt đáng sợ.

Ở một góc quay khác, nghệ sĩ này được nhìn thấy va mạnh xuống mặt đất nhưng gần như lập tức đứng dậy, sau đó nhanh chóng di chuyển trở lại sân khấu. Dù đoạn video cho thấy người biểu diễn dường như vẫn có thể tiếp tục hoạt động, tình trạng sức khỏe cụ thể sau sự cố hiện chưa được xác nhận.

Thời điểm chính xác xảy ra tai nạn trong phần trình diễn của Usher hay Chris Brown cũng chưa được làm rõ. Bởi xuyên suốt chương trình, ban tổ chức sử dụng nhiều hiệu ứng sân khấu, bao gồm pháo hoa và các màn trình diễn kết hợp với lửa.

Đáng chú ý, trong một đoạn video khác được ghi lại tại địa điểm tổ chức, có hình ảnh một người được đưa ra ngoài bằng cáng. Tuy nhiên, truyền thông cho biết chưa có cơ sở xác nhận người này có liên quan đến sự cố của nghệ sĩ biểu diễn với lửa.

Tính đến ngày 22/11, đại diện của Usher, Chris Brown và Live Nation - đơn vị sản xuất, quản lý tour diễn chưa đưa ra phản hồi về vụ việc.

Đây không phải lần đầu Raymond & Brown “R&B” Tour trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Trước đó, chuyến lưu diễn chung của hai ngôi sao cũng liên tục tạo ra những khoảnh khắc gây tranh luận, từ tình huống Usher mời một nữ khán giả lên sân khấu nhưng cô có biểu hiện không thoải mái, cho đến tin đồn nam ca sĩ sử dụng người đóng thế hoặc bản sao để biểu diễn.

Ngoài ra, ngay trước đêm diễn xảy ra sự cố, concert đầu tiên của hai nghệ sĩ tại New Orleans hôm 20/11 cũng gặp trục trặc khi hệ thống Ticketmaster được cho là gặp sự cố, khiến một bộ phận khán giả gặp khó khăn trong quá trình vào sân vận động.

Khởi động từ tháng 6/2026, Raymond & Brown “R&B” Tour là chuyến lưu diễn sân vận động kết hợp giữa Usher và Chris Brown, dự kiến kéo dài đến tháng 12. Theo lịch trình được công bố, tour diễn chỉ còn 5 đêm diễn trước khi chính thức khép lại tại Tampa, Florida vào ngày 12/12.