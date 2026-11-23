Bà Melania Trump đang gây chú ý với loạt phim tài liệu Melania, The Series. Bên cạnh các hoạt động với vai trò Đệ nhất phu nhân Mỹ, cựu người mẫu có nhiều chia sẻ về gia đình. Trong đó, những chia sẻ của bà về Barron Trump nhận được nhiều sự quan tâm bởi vị phu nhân này từ lâu đã luôn chú trọng bảo vệ sự an toàn cũng như quyền riêng tư của con trai cưng.

Phu nhân của ông Donald Trump cho biết nếu Barron Trump muốn nối gót cha bước chân vào chính trường, bà sẽ không ngăn cản. Bà Melania Trump chia sẻ trong bộ phim: "Tôi nghĩ điều quan trọng hơn cả là con được sống một cuộc đời mà con mong muốn và làm những điều khiến con hạnh phúc".

Barron là người rất có sức hút với các cô gái trẻ. Nhiều cô gái rất yêu mến Barron, thậm chí muốn theo học tại NYU để có cơ hội ở gần con trai út của Tổng thống Donald Trump.

Đệ nhất phu nhân Mỹ cho biết mình không muốn kiểm soát con vì chàng trai 20 tuổi này có suy nghĩ, cá tính, niềm tin riêng và bà tôn trọng điều đó. Cựu người mẫu này chia sẻ với đạo diễn Brett Ratner rằng bất kỳ khi nào Barron Trump muốn nghe lời khuyên hay tham khảo ý kiến của mẹ, bà luôn sẵn sàng ở bên con vì bản thân là một người mẹ tâm lý và thoải mái.

Barron Trump được mẹ cảnh báo về chuyện hẹn hò với các cô gái. Ảnh: Chip Somodevilla.

Bà Melania Trump cũng tiết lộ rằng con trai rất thích chính trị. Bà cho biết trong cuộc bầu cử của ông Donald Trump năm 2024, Barron đã đưa ra cho cha những lời khuyên quý giá, chỉ cho cha cách kết nối với cử tri trẻ - những người cùng thế hệ với cậu.

Bộ phim tài liệu kể trên cũng đề cập đến việc bà Melania Trump đưa ra lời khuyên cho Barron Trump về phụ nữ cũng như chuyện hẹn hò. Cụ thể, khi đạo diễn Brett Ratner nhắc đến việc Barron Trump được nhiều cô gái yêu mến, săn đón và hỏi về lời khuyên của Đệ nhất phu nhân Mỹ với chuyện tình cảm của con trai, bà chia sẻ mình đã nhắc nhở con nên cẩn trọng. "Tôi luôn nói với con rằng, cuộc sống ngoài kia là một thế giới đầy rẫy hiểm nguy, vì vậy con phải biết cẩn trọng", bà chia sẻ. Bà Melania cũng cho biết hiện tại lẫn mãi về sau, bà vẫn luôn ở bên con vì Barron Trump luôn là ưu tiên hàng đầu của bà và điều đó không bao giờ thay đổi.

Barron Trump sinh năm 2006, là con chung duy nhất của Donald và Melania Trump. So với hai người anh cùng cha khác mẹ, gồm Donald Trump Jr. và Eric Trump, Barron ít xuất hiện trước truyền thông và hiếm khi chia sẻ về các mối quan hệ cá nhân.

Barron hiện theo học ngành kinh doanh tại NYU. Anh từng thu hút sự chú ý trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024, được cho là có những gợi ý giúp cha tiếp cận cử tri trẻ. Trong loạt phim mới, Melania cũng cho biết con trai giới thiệu cho Donald Trump các chương trình podcast, nhà sáng tạo nội dung trực tuyến và cách kết nối với thế hệ của mình.

Đời sống tình cảm của Barron chủ yếu được phản ánh qua những thông tin không chính thức. Tháng 10/2024, Donald Trump từng nói trong một cuộc phỏng vấn podcast rằng không nghĩ rằng con trai có bạn gái. Đến tháng 6/2025, một nguồn tin được NewsNation dẫn lời cho biết Barron có bạn gái và thường dành thời gian bên cô. Tuy nhiên, gia đình Trump chưa xác nhận danh tính người được cho là bạn gái của Barron hay tình trạng mối quan hệ hiện tại.

Page Six từng đưa tin Barron sắp xếp buổi hẹn hò tại một tầng của Trump Tower vào năm 2025. Biện pháp này được cho là nhằm bảo đảm an ninh và sự riêng tư. Việc hẹn hò của con trai Tổng thống Mỹ vì thế không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn đi cùng sự chú ý của công chúng và những yêu cầu bảo vệ an toàn dành cho gia đình.

MELANIA, The Series tiếp nối bộ phim tài liệu Melania ra mắt đầu năm nay, tập trung vào quá trình bà trở lại Nhà Trắng sau lễ nhậm chức tháng 1/2025. Tác phẩm đồng thời khai thác một số câu chuyện về gia đình và vai trò Đệ nhất phu nhân.

Trong loạt phim, Melania nhiều lần nhắc đến Barron như một ưu tiên trong cuộc sống. Bà cũng nói về mong muốn để con trai tự quyết định con đường riêng, thay vì áp đặt lựa chọn của mình. “Tôi không muốn kiểm soát con”, bà chia sẻ với Ratner.

Quan điểm này cũng được Melania mở rộng thành lời khuyên dành cho các bậc cha mẹ, bao gồm duy trì giao tiếp cởi mở, dành cho con tình yêu, sự ủng hộ, đồng thời nhìn nhận trẻ như những cá thể độc lập.