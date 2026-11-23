Ngày 23/11, NSƯT Kim Oanh chia sẻ loạt ảnh hội ngộ với các đồng nghiệp từng góp mặt trong bộ phim truyền hình Sóng ở đáy sông. Đáng chú ý là khoảnh khắc nữ nghệ sĩ chụp cùng NSND Xuân Bắc. Cả hai từng đảm nhận vai Mây và Núi, hai nhân vật để lại nhiều ấn tượng trong tác phẩm phát sóng năm 2000.

NSND Xuân Bắc và NSƯT Kim Oanh hội ngộ sau 26 năm kể từ khi Sóng ở đáy sông lên sóng. Ảnh: @oanhdao.

Trong ảnh, Xuân Bắc diện vest xanh, ngồi cạnh Kim Oanh. Cả hai tươi cười, rạng rỡ trước ống kính. Một bức hình khác còn có sự xuất hiện của nghệ sĩ Quang Thắng (vai Vâu), diễn viên Minh Nguyệt (vai Biển) và đạo diễn Lê Đức Tiến. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại Gala Hải Phòng - Nơi những câu chuyện bắt đầu, tối 22/11.

Loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ sự thích thú khi nhìn thấy cặp Mây - Núi tái ngộ. "Anh Núi chị Mây nay gặp lại nhau rồi", "lâu lắm mới thấy cặp đôi hoàn cảnh chụp ảnh với nhau", "mãi là huyền thoại", là một số bình luận của khán giả. Không ít người còn nhắc lại những tình tiết, câu thoại quen thuộc trong phim, đồng thời dành lời khen cho ngoại hình của dàn diễn viên sau nhiều năm.

Ra mắt năm 2000, Sóng ở đáy sông do đạo diễn Lê Đức Tiến thực hiện, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lê Lựu. Tác phẩm dài 10 tập, lấy bối cảnh Hải Phòng, xoay quanh cuộc đời nhiều bất hạnh của Núi, chàng trai từng học giỏi nhưng phải bỏ học, mưu sinh để chăm sóc các em. Những biến cố gia đình cùng hoàn cảnh xã hội đẩy anh vào con đường phạm pháp, nhiều lần vướng vòng lao lý.

Dàn diễn viên Sóng ở đáy sông cùng đạo diễn Lê Đức Tiến chụp ảnh kỷ niệm trong lần hội ngộ mới đây tại Hải Phòng. Ảnh: FBNV.

Bộ phim từng gây tiếng vang lớn khi phát sóng, được đánh giá cao nhờ kịch bản giàu tính hiện thực và diễn xuất của dàn nghệ sĩ. Đặc biệt, nhân vật Núi được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp Xuân Bắc, giúp tên tuổi anh được đông đảo khán giả biết đến. Thời điểm tham gia tác phẩm, nam diễn viên mới ngoài 20 tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất.

Về phía Kim Oanh, vai Mây cũng trở thành một trong những dấu ấn nổi bật của nữ nghệ sĩ. Hình tượng người phụ nữ đanh đá, thực dụng, liên tục gây ra những sóng gió trong cuộc đời Núi từng khiến nhân vật nhận không ít phản ứng tiêu cực từ khán giả. Sau thành công của phim, Kim Oanh tiếp tục được giao những vai diễn có tính cách sắc sảo, ghê gớm trong Những ngọn nến trong đêm, Ma làng...

Sau hơn hai thập kỷ, các diễn viên có những hướng đi khác nhau. Nghệ sĩ Xuân Bắc hiện giữ chức Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, trong khi Kim Oanh và Minh Nguyệt vẫn gắn bó với nghệ thuật. Tại cuộc giao lưu mới đây, Xuân Bắc cũng bày tỏ sự biết ơn với đạo diễn Lê Đức Tiến vì đã trao cho anh cơ hội đảm nhận vai Núi, nhân vật mà đến nay vẫn được nhiều khán giả nhớ đến.