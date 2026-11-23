Mới đây, cuộc trò chuyện giữa Hồng Vân, Hồng Đào và Lê Khánh gây chú ý khi hai nữ nghệ sĩ có màn đối đáp hài hước liên quan đến chuyện đi xem kịch. Đáng nói, Hồng Vân còn bất ngờ trách yêu Hồng Đào khi phát hiện đàn chị dành sự ưu ái đặc biệt cho Lê Khánh. Màn "mâu thuẫn" vui vẻ giữa hai nghệ sĩ nhanh chóng trở thành điểm nhấn của cuộc trò chuyện.

Cụ thể, khi nhắc đến Lê Khánh, Hồng Đào không giấu được sự yêu mến dành cho đàn em. Nữ nghệ sĩ kể rằng nhiều năm trước, trong một lần từ hải ngoại trở về Việt Nam, cô có dịp đến sân khấu IDECAF xem kịch. Tại đây, Hồng Đào đặc biệt ấn tượng với một diễn viên trẻ có gương mặt sáng và khả năng diễn xuất tự nhiên.

"Chị ra chị hỏi, ủa con bé đó là ai mà nó diễn mặt nó sáng trưng, sáng nhất trong dàn diễn viên trẻ luôn. Thì mọi người nói là Lê Khánh", Hồng Đào nhớ lại.

Kể từ lần đầu biết đến Lê Khánh, Hồng Đào thường dành sự quan tâm cho những vở kịch có đàn em góp mặt. Nữ nghệ sĩ tiết lộ mỗi khi về Việt Nam, nếu có thời gian đi xem kịch, cô sẽ ưu tiên lựa chọn những suất diễn có Lê Khánh.

Hồng Vân, Hồng Đào và Lê Khánh cùng ngồi nói chuyện với nhau trên một chương trình talkshow.

Nghe đến đây, Hồng Vân lập tức lên tiếng trêu chọc. Nữ nghệ sĩ cho rằng cuối cùng mình cũng hiểu lý do Hồng Đào ít ghé sân khấu của cô. Trước lời trách yêu của đồng nghiệp, Hồng Đào tiếp tục tiết lộ một chi tiết khiến cuộc trò chuyện trở nên hài hước hơn.

Theo đó, Hồng Đào cho biết trước đây, khi đi xem Lê Khánh diễn kịch, cô chủ động bỏ tiền mua vé. Trong khi đó, mỗi lần đến sân khấu Hồng Vân, nữ nghệ sĩ thường được người bạn thân thiết tặng vé mời.

Ngay lập tức, Hồng Vân hài hước đáp: "Vậy là lần sau không mời nữa, để người ta chủ động đi chị". Câu nói khiến không khí cuộc trò chuyện thêm rôm rả. Hồng Đào cũng nhanh chóng giải thích rằng vì được Hồng Vân mời nên cô mới đến xem bằng vé mời, đồng thời vui vẻ nói sẽ tiếp tục ủng hộ cả hai bên.

Thực tế, màn đối đáp giữa Hồng Vân và Hồng Đào chỉ là những lời trêu đùa giữa các đồng nghiệp thân thiết. Không có dấu hiệu cho thấy hai nữ nghệ sĩ xảy ra bất hòa như cách hiểu thông thường về một cuộc mâu thuẫn. Ngược lại, sự thoải mái trong cách trò chuyện phần nào cho thấy mối quan hệ gần gũi của cả hai.

Bên cạnh tình huống hài hước, cuộc trò chuyện còn hé lộ tình cảm đặc biệt mà Hồng Đào dành cho Lê Khánh. Từ một diễn viên trẻ từng khiến đàn chị ấn tượng trên sân khấu, Lê Khánh sau này có cơ hội hợp tác cùng Hồng Đào trong phim điện ảnh Chị Dâu và Cục Vàng Của Ngoại.

Lê Khánh bày tỏ sự trân trọng khi được làm việc cùng Hồng Đào.

Về phía Lê Khánh, nữ diễn viên cũng bày tỏ sự trân trọng khi được làm việc cùng Hồng Đào. Cô cho biết bản thân học hỏi được nhiều điều từ sự tận tâm của đàn chị, đặc biệt là cách Hồng Đào chăm chút cho từng phân đoạn, góc quay và lời thoại. Nếu cảm thấy chưa đạt yêu cầu, nữ nghệ sĩ luôn mong muốn thực hiện lại để có kết quả tốt nhất.

Không chỉ dành lời khen cho Hồng Đào, Lê Khánh còn nhắc đến Hồng Vân như một người nghệ sĩ yêu nghề. Chính sự đồng điệu trong công việc đã giúp các nữ diễn viên có nhiều câu chuyện để chia sẻ mỗi khi gặp nhau.

Sau cùng, màn "mâu thuẫn" giữa Hồng Vân và Hồng Đào lại mang đến tiếng cười bởi sự duyên dáng của hai nghệ sĩ. Chuyện mua vé xem kịch tưởng chừng rất nhỏ lại trở thành dịp để cả ba chia sẻ về tình đồng nghiệp và niềm yêu thích dành cho sân khấu.