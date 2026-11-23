Trong cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Kim Tae Hee, Bi Rain luôn khiến công chúng tò mò bởi cách anh giữ gìn đời sống riêng tư. Mới đây, trong một chương trình, nam ca sĩ bất ngờ tiết lộ câu chuyện thú vị phía sau đám cưới kín tiếng với bà xã, trong đó có việc anh không thông báo thời gian và địa điểm tổ chức hôn lễ cho cả gia đình.

Bi Rain hiếm hoi chia sẻ về đám cưới cách đây 9 năm với Kim Tae Hee và quyết định giữ kín thông tin.

Cụ thể, MC Kim Sung Joo nhắc lại lần xuất hiện trước đây của Bi Rain trên chương trình. Thời điểm đó, chỉ một ngày sau khi tập phát sóng, thông tin nam ca sĩ kết hôn với Kim Tae Hee bất ngờ được truyền thông công bố. MC Kim Sung Joo hài hước bày tỏ sự tiếc nuối vì không được Bi Rain bật mí trước chuyện trọng đại này.

Trước lời trách yêu của đàn anh, Bi Rain lập tức giải thích: "Nếu là anh thì anh có làm thế không? Ở đây có bao nhiêu người giữ bí mật được? Chỉ cần những người này ra ngoài nhắn hai tin thôi là tất cả mọi người đều biết ngay".

Nam ca sĩ sau đó tiết lộ ban đầu vợ chồng anh dự định tổ chức một hôn lễ nhỏ tại nhà thờ, chỉ có các thành viên trong gia đình tham dự. Vì muốn giữ mọi chuyện riêng tư, Bi Rain thậm chí không thông báo trước cho bố ruột về kế hoạch kết hôn.

Anh chia sẻ: "Thật ra tôi nói đùa thôi. Chúng tôi dự định chỉ tập trung các thành viên trong gia đình và tổ chức một đám cưới nhỏ tại nhà thờ. Thậm chí, tôi còn không nói với bố mình. Bởi bố tôi cũng có thể không giữ được bí mật. Vì vậy, đến tận ngày hôm trước, tôi mới nói với bố thời gian và địa điểm tổ chức hôn lễ".

Câu chuyện khiến khán giả chú ý bởi cách Bi Rain cẩn thận giữ kín thông tin về ngày trọng đại của mình. Thay vì tổ chức một đám cưới quy mô lớn với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ và truyền thông, nam ca sĩ cùng Kim Tae Hee lựa chọn hình thức giản dị, riêng tư.

Bi Rain và Kim Tae Hee tổ chức đám cưới kín tiếng. Thậm chí, nam ca sĩ còn giấu thông tin với bố, chỉ chia sẻ trước 1 ngày. (Ảnh Koreanews)

Bi Rain và Kim Tae Hee kết hôn vào tháng 1/2017 sau khoảng 5 năm hẹn hò. Hôn lễ của cặp sao được tổ chức tại một nhà thờ ở Seoul, Hàn Quốc với quy mô nhỏ gọn. Đến nay, cả hai vẫn được xem là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng kín tiếng của làng giải trí xứ kim chi. Họ có hai con gái và hạn chế chia sẻ hình ảnh cũng như thông tin đời tư của các con trước công chúng.