Theo công bố của BTC, sau khi cổng bình chọn trên nền tảng VTVgo khép lại vào lúc 12h ngày 22/11, Đoàn Linh dẫn đầu danh sách với 146.038 lượt bình chọn, chiếm 42,1% tổng số phiếu. Đây là con số ấn tượng cho thấy tình cảm, sự quan tâm và đồng hành của khán giả dành cho nữ ca sĩ trong suốt hành trình Sao Mai 2026.

Đoàn Linh giành giải Khán giả bình chọn và giải Phong cách tại Sao Mai 2026.

Là một trong những thí sinh để lại dấu ấn tại cuộc thi năm nay, Đoàn Linh dù phải dừng bước từ liveshow 4, không tiếp tục góp mặt trong đêm chung kết và trao giải để cạnh tranh ngôi vị cao nhất, vẫn được gọi tên ở hai hạng mục Khán giả bình chọn và giải Phong cách.

Nếu giải Phong cách ghi nhận dấu ấn nghệ thuật và cá tính biểu diễn, thì giải Khán giả bình chọn lại là minh chứng cho tình yêu thương, sự ủng hộ và đồng hành của công chúng dành cho Đoàn Linh. Con số 146.038 lượt bình chọn không đơn thuần là một thành tích mà còn là món quà tinh thần quý giá, tiếp thêm động lực cho nữ ca sĩ trên hành trình theo đuổi đam mê âm nhạc.

Chia sẻ sau khi giành cú đúp giải thưởng, Đoàn Linh cho biết cảm xúc của cô trong đêm trao giải hoàn toàn trái ngược với những gì đã trải qua tại đêm thi thứ 4 của vòng chung kết Sao Mai 2026, khi biết mình phải dừng bước tại cuộc thi.

“Khi ấy, Linh đã rất buồn và tiếc nuối vì vẫn còn nhiều điều mình chưa kịp thể hiện. Hôm nay, khi nhận được cùng lúc hai giải thưởng là Khán giả bình chọn nhiều nhất và giải Phong cách, Linh thực sự rất xúc động. Đặc biệt là giải thưởng do khán giả bình chọn, bởi Linh nghĩ rằng với một người làm nghệ thuật, không có gì hạnh phúc hơn việc được khán giả yêu thương và đón nhận.

Hai giải thưởng cũng là bước đệm rất lớn, tiếp thêm cho Linh niềm tin và nguồn năng lượng để tiếp tục cố gắng, cống hiến cho nghệ thuật. Linh hy vọng trong thời gian rất gần tới đây sẽ gửi đến quý khán giả những sản phẩm âm nhạc thật chất lượng, chỉn chu và mang màu sắc riêng của Đoàn Linh. Và điều Linh trân trọng nhất sau hành trình Sao Mai 2026 chính là tình yêu thương mà quý khán giả đã dành cho mình”, Đoàn Linh bày tỏ.

Đoàn Linh giành cú đúp giải thưởng.

Ngay từ những vòng thi đầu tiên, Đoàn Linh đã từng bước thể hiện màu sắc âm nhạc riêng tại Sao Mai 2026. Trong Liveshow 1, cô lựa chọn mashup Sen hồng hư không - Tứ Phủ (Trần Tiến - Hồ Hoài Anh), một tiết mục kết hợp những chất liệu âm nhạc giàu bản sắc văn hóa. Phần trình diễn đã nhận được sự quan tâm và những đánh giá tích cực từ khán giả theo dõi chương trình.

Đến Liveshow 2, với ca khúc Chiều phủ Tây Hồ của nhạc sĩ Phú Quang, Đoàn Linh tiếp tục đối diện với một thử thách không nhỏ. Giám khảo khách mời NSND Phạm Ngọc Khôi nhận định đây là một tác phẩm rất khó. Dẫu vậy, nữ ca sĩ đã thể hiện tương đối trọn vẹn tinh thần ca khúc và nhận được nhiều lời khen từ hội đồng giám khảo.

Đặc biệt, diva Mỹ Linh dành cho Đoàn Linh những nhận xét đầy thiện cảm. Nữ giám khảo đánh giá cô có lợi thế cả về giọng hát lẫn ngoại hình: “Trời cho tương đối hào phóng cho em, cho thanh lại còn cho sắc”.

Đoàn Linh được nhận xét có cả thanh lẫn sắc.

Mỹ Linh cũng ghi nhận cách xử lý tác phẩm của Đoàn Linh. Theo nữ giám khảo, dù đây là một ca khúc quen thuộc, không dễ tạo ra sự mới mẻ, Đoàn Linh vẫn thể hiện tốt bằng lối hát nhẹ nhàng và những điểm nhấn riêng. Đáng chú ý, nữ diva còn dự đoán cô có tiềm năng trở thành nghệ sĩ sở hữu những đêm nhạc riêng chất lượng trong tương lai.

Nếu Liveshow 2 cho thấy khả năng xử lý một tác phẩm kinh điển, thì Liveshow 3 lại mở ra cơ hội để Đoàn Linh bộc lộ rõ hơn tinh thần tìm tòi và sáng tạo. Với chủ đề Tình ca, cô lựa chọn Có nợ không duyên của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Đây là một sáng tác mới, đòi hỏi người thể hiện phải nhanh chóng thấu hiểu và tìm được cách truyền tải phù hợp. Đoàn Linh đã mạnh dạn kết hợp âm nhạc dân gian với điện tử (EDM), tạo nên một không gian âm nhạc hiện đại trên nền chất liệu truyền thống.

Sắc vóc gợi cảm của Đoàn Linh.

Nữ ca sĩ mong muốn mang đến một hơi thở mới cho âm nhạc mang âm hưởng dân gian Việt Nam. Sự lựa chọn táo bạo này đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ hội đồng giám khảo. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đánh giá Đoàn Linh đã thực sự sống trong tác phẩm, cho thấy sự thấu hiểu và hòa hợp giữa giọng hát với không gian âm nhạc. PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn nhận xét cô trình diễn hấp dẫn, giàu tính nghệ sĩ. Trong khi đó, ca sĩ Võ Hạ Trâm ấn tượng với phong cách biểu diễn liêu trai, ma mị cùng sự nổi bật của Đoàn Linh mỗi khi xuất hiện trên sân khấu.

Trong Liveshow 4 có chủ đề Những giai điệu bất hủ, Đoàn Linh lựa chọn liên khúc Còn duyên và Hoa thơm bướm lượn, khai thác chất liệu Quan họ Bắc Ninh quê hương cô với mong muốn lan tỏa vẻ đẹp di sản dân ca Quan họ qua cuộc thi, với một bản phối mới. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đánh giá cao bản phối, cho rằng đây là sự đầu tư và sáng tạo hiếm thấy, mang đến một cách tiếp cận mới mẻ với chất liệu âm nhạc truyền thống. Dù vậy, Đoàn Linh vẫn phải dừng bước tại cuộc thi bởi sự thử nghiệm của cô không nhận được sự đồng thuận từ các vị giám khảo khác.

Đoàn Linh áp đảo số phiếu bình chọn.

Qua từng vòng thi, Đoàn Linh đã cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ trẻ không ngại thử thách, từ những tác phẩm quen thuộc đến sáng tác mới, từ âm hưởng dân gian truyền thống đến sự kết hợp với các yếu tố âm nhạc đương đại. Chính tinh thần tìm tòi, dám thể nghiệm ấy đã góp phần tạo nên dấu ấn riêng của Đoàn Linh tại Sao Mai năm nay.

Không chỉ gây chú ý bằng những lựa chọn âm nhạc, ngay từ khi xuất hiện trên sân khấu Sao Mai 2026, Đoàn Linh còn nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả bởi hình ảnh một nữ ca sĩ trẻ xinh đẹp, quyến rũ và luôn tỏa sáng trong mỗi lần trình diễn. Bên cạnh sự đầu tư cho chuyên môn, cô cũng đặc biệt chú trọng đến trang phục, luôn chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉn chu cho từng tiết mục. Sự chăm chút ấy góp phần gây chú ý cho Đoàn Linh ở mỗi lần xuất hiện.

Sinh ra và lớn lên tại Bắc Ninh - vùng đất giàu truyền thống văn hóa, cái nôi của những làn điệu Quan họ, Đoàn Linh sớm được nuôi dưỡng tình yêu với âm nhạc dân gian. Theo đuổi đam mê một cách nghiêm túc, Đoàn Linh tốt nghiệp ngành Thanh nhạc tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Hiện cô tiếp tục theo học Thạc sĩ ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc tại chính ngôi trường này.

Trước khi đến với Sao Mai 2026, nữ ca sĩ đã có hành trình tích lũy kinh nghiệm và ghi dấu tại nhiều sân chơi âm nhạc. Năm 2022, cô giành giải Nhì cuộc thi Giọng hát hay Tây Hồ. Năm 2023, cô tiếp tục đạt giải Nhất cuộc thi Giọng hát trẻ - Thanh âm Hà Nội. Đến năm 2024, Đoàn Linh chinh phục ngôi vị Quán quân Đỉnh cao Âm nhạc 2024.

Đoàn Linh hát tại liveshow 2 chung kết Sao Mai 2026:

Ảnh: NVCC

Video: Đỗ Quyên