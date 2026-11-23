Cụ thể, Triệu Lệ Dĩnh được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên phim ảnh Hoa ngữ xuất sắc nhất tại giải Hoa Đỉnh lần thứ 46. Đáng chú ý, Chu Nhất Long cũng được vinh danh ở hạng mục dành cho nam. Cả hai từng hợp tác trong bộ phim Minh Lan Truyện, tác phẩm góp phần đưa tên tuổi Triệu Lệ Dĩnh đến gần hơn với đông đảo khán giả châu Á.

Triệu Lệ Dĩnh trở thành tâm điểm chú ý khi truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin về ba sự ghi nhận dành cho nữ diễn viên.

Ngoài giải thưởng diễn xuất, Triệu Lệ Dĩnh còn được nhắc đến trong danh sách 100 phụ nữ trẻ có ảnh hưởng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2026. Đây là sự ghi nhận dành cho những gương mặt có thành tựu và sức ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực. Việc xuất hiện trong danh sách này cho thấy tên tuổi của nữ diễn viên không chỉ gắn với các tác phẩm truyền hình mà còn được chú ý ở phạm vi rộng hơn.

Tin vui thứ ba liên quan đến danh sách những gương mặt dưới 40 tuổi có thành tựu nổi bật tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Thông tin này tiếp tục được truyền thông Trung Quốc quan tâm, góp phần khiến loạt thành tích của Triệu Lệ Dĩnh trở thành chủ đề được bàn luận. Đáng chú ý, đây là ba sự ghi nhận ở những hạng mục khác nhau, không đồng nghĩa nữ diễn viên giành ba giải thưởng diễn xuất.

Triệu Lệ Dĩnh liên tiếp được ghi nhận về thành tích nghệ thuật và sức ảnh hưởng.

Ở tuổi 39, Triệu Lệ Dĩnh duy trì được vị trí đáng chú ý trong làng giải trí Trung Quốc. Ba sự ghi nhận liên tiếp tiếp tục nối dài những dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của cô. Với khán giả từng theo dõi Triệu Lệ Dĩnh từ thời Hoa Thiên Cốt, đây cũng là dịp nhìn lại hành trình trưởng thành của nữ diễn viên sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.