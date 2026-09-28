40 năm ươm mầm những mùa hoa

Ký ức về những ngày gian khó

Những năm 80 của thế kỷ XX, khi đất nước ta vừa bước ra khỏi chiến tranh với nhiều khó khăn và thiếu thốn. Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, cuộc sống của đồng bào Bru-Vân Kiều và Pa Kô ở miền Tây Quảng Trị khi ấy còn bộn bề gian khó. Trước yêu cầu cấp thiết về đào tạo cán bộ và nâng cao dân trí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS), ngày 7/10/1986, UBND tỉnh Bình Trị Thiên đã quyết định thành lập Trường Thanh niên Dân tộc Bình Trị Thiên tại thị xã Đông Hà-tiền thân của Trường PTDTNT THPT Nam Quảng Trị ngày nay.

Đó là cột mốc khởi đầu cho hành trình xây dựng và phát triển với biết bao gian khó mà lớp thế hệ cán bộ, giáo viên đầu tiên đã kiên trì gieo mầm xanh tri thức, với sứ mệnh đặc biệt: Nuôi dạy, rèn luyện con em ĐBDTTS từ những bản làng xa xôi nhất của Đakrông, Hướng Hóa (cũ) về học tập.

Cô giáo Nguyễn Thị Nước, nguyên giáo viên Trường PTDTNT THPT Nam Quảng Trị nhớ lại: “Ngày ấy, khó khăn thiếu thốn đủ đường, các em học sinh lần đầu xa bản làng xuống đây, vừa bỡ ngỡ lại nhớ nhà. Thầy cô lúc ấy không chỉ dạy chữ, mà còn như những người cha, người mẹ thứ hai.

Em nào sốt, đau ốm là thầy cô luân phiên túc trực, cõng đi viện hay nấu từng bát cháo chăm sóc. Có những đêm thức trắng bên giường bệnh của trò, thương các em như con ruột mình. Chính sự sẻ chia, tình thương yêu ấy đã giúp cô trò cùng nhau vượt qua những ngày tháng gian khổ nhất để bám trường, bám lớp”.

Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT Nam Quảng Trị-Ngôi nhà chung của con em đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Trị - Ảnh: A.T

Trải qua nhiều lần đổi tên và di dời địa điểm theo các mốc điều chỉnh địa giới hành chính qua các thời kỳ, mỗi giai đoạn phát triển của nhà trường đều để lại những dấu ấn đối với ngành Giáo dục của tỉnh nhà. Ngày 1/7/2025 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng khi trường chính thức đổi tên thành Trường PTDTNT THPT Nam Quảng Trị, khẳng định vị thế và mở ra chương mới trong sự nghiệp giáo dục vùng cao.

Từ những lớp học đầu tiên, từ những trang sách còn ít ỏi, với sự tận tụy và trái tim của những “người gieo hạt”, những ước mơ đã được ươm mầm và lớn lên theo năm tháng. Dù đi đâu, ở đâu, song khi trở về miền ký ức thời hoa niên, trong lòng mỗi học trò vẫn vẹn nguyên niềm biết ơn sâu sắc dành cho trường cũ, thầy cô và bè bạn.

“Ngày ấy, chúng tôi từ khắp các bản làng xa xôi về đây, hoàn cảnh ai cũng còn nhiều thiếu thốn. Nhưng chính sự chăm sóc của thầy cô và tình cảm giữa bạn bè đồng khóa đã sưởi ấm tất cả. Chúng tôi sống, sinh hoạt và học tập bên nhau, thương yêu, sẻ chia từng miếng cơm, cuốn sách, coi nhau như anh em một nhà”, anh Hồ Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Tà Rụt, cựu học sinh Trường PTDTNT THPT Nam Quảng Trị xúc động nhớ lại.

Khẳng định vị thế

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Trường PTDTNT THPT Nam Quảng Trị nay khoác lên mình diện mạo mới hiện đại và khang trang. Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), trường hiện có hệ thống cơ sở vật chất chuẩn hóa gồm 12 phòng học, các phòng chức năng, nhà đa năng, nhà làm việc cùng ký túc xá 4 tầng, tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt nhất cho con em ĐBDTTS.

Song hành cùng sự đổi thay về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên chính là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục của trường trong suốt 40 năm qua. Với 11 thầy cô có trình độ thạc sĩ, tập thể sư phạm nhà trường không ngừng đổi mới, nâng cao chuyên môn, gặt hái những thành tích đáng tự hào. Nổi bật là chất lượng học sinh giỏi với tỉ lệ đoạt giải trong các kỳ thi không ngừng tăng lên qua từng năm.

Từ năm 1999 đến nay, trường có 135 học sinh đạt giải cấp tỉnh, trong đó có 6 giải nhất, 35 giải nhì, 44 giải ba và 50 khuyến khích, cùng các đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải tại các cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Mốc son năm 2025, khi trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng mức độ 1 vừa là niềm tự hào, vừa là động lực để thầy và trò tiếp tục vươn lên.

Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT Nam Quảng Trị ngày càng khang trang - Ảnh: A.T

“Được công tác và gắn bó dưới mái Trường PTDTNT THPT Nam Quảng Trị là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ, giáo viên của nhà trường. Hằng ngày, nhìn những ánh mắt trong trẻo của các em học sinh, chúng tôi như được tiếp thêm động lực và nhiệt huyết.

Tự hào về chặng đường 40 năm truyền thống của nhà trường, tập thể giáo viên tự hứa sẽ luôn không ngừng nỗ lực, đổi mới phương pháp giảng dạy, dành trọn tâm huyết để trao truyền tri thức và nâng bước cho các em vững vàng hướng tới tương lai”, thầy giáo Trần Viết Đức, Trường PTDTNT THPT Nam Quảng Trị, chia sẻ.

Mang sứ mệnh cao cả trong việc đào tạo và bồi dưỡng các thế hệ học sinh vùng ĐBDTTS Quảng Trị, bên cạnh việc nâng cao chất lượng dạy học, nhà trường đặc biệt quan tâm đến giáo dục nhân cách, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa. Qua đó giúp các em giữ gìn bản sắc quê hương và tự tin trưởng thành trong tình yêu thương ấm áp của thầy cô, bạn bè.

Với đặc thù mô hình nội trú, các em học sinh được thầy cô giáo chăm sóc tận tình từ bữa ăn, giấc ngủ. Nơi đây không chỉ rèn luyện cho các em tính tự lập, tinh thần kỷ luật và kỹ năng sống, mà còn thắt chặt tình đoàn kết thân thương giữa các dân tộc. Em Hồ Thị Mai Ly, Trường PTDTNT THPT Nam Quảng Trị chia sẻ: “Chúng em luôn ghi nhớ công ơn của các thế hệ thầy cô và các anh chị cựu học sinh đi trước đã vượt qua bao gian khó để bồi đắp nên truyền thống vẻ vang của nhà trường. Tiếp nối hành trình ấy, thế hệ học sinh hôm nay hứa sẽ luôn đoàn kết, chăm ngoan, nỗ lực học tập và rèn luyện thật tốt để không phụ lòng tin yêu của thầy cô, cha mẹ, mai này trở về xây dựng bản làng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Chắp cánh tương lai

Suốt 40 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, Trường PTDTNT THPT Nam Quảng Trị luôn gắn liền với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương. Những nỗ lực bền bỉ ấy đã được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu cao quý: Bằng khen của Bộ GD-ĐT, Cờ thi đua của UBND tỉnh; đặc biệt là 5 năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vinh dự nhận Cờ thi đua và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Thạc sĩ Nguyễn Thế Long, Hiệu trưởng Trường PTDTNT THPT Nam Quảng Trị cho biết: “Điều khiến tôi xúc động nhất chính là tinh thần vượt khó và sự nối tiếp bền bỉ giữa các thế hệ. Đi qua những thăng trầm của lịch sử, vượt qua biết bao thiếu thốn, thầy và trò nhà trường vẫn luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết với sự nghiệp giáo dục con em ĐBDTTS. Cảm xúc tự hào hôm nay gắn liền với trách nhiệm lớn lao cho ngày mai. Tập thể nhà trường sẽ tiếp tục giữ gìn, phát huy những giá trị nền tảng đã bồi đắp suốt 40 năm qua, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và ĐBDTTS”.

Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Lê Thị Hương-Giám đốc Sở GD-ĐT khẳng định: “Trường PTDTNT THPT Nam Quảng Trị giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống giáo dục của tỉnh nhà. 40 năm qua, nhà trường đã góp phần tích cực vào việc rút ngắn khoảng cách tri thức và phát triển giữa miền xuôi và miền ngược, mang đến cơ hội học tập bình đẳng, chất lượng cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số.

Thay mặt lãnh đạo ngành GD-ĐT, tôi ghi nhận và biểu dương những nỗ lực bền bỉ, cùng những thành tựu rất đáng tự hào mà các thế hệ thầy và trò nhà trường đã đạt được trong suốt chặng đường qua. Bước sang giai đoạn mới, chúc tập thể nhà trường luôn giữ vững ngọn lửa tâm huyết, đoàn kết, đổi mới sáng tạo để tiếp tục gặt hái thêm nhiều kết quả ghi nhận”.

Hành trình của thầy và trò Trường PTDTNT THPT Nam Quảng Trị sẽ tiếp tục được thắp sáng bởi niềm tự hào trong chặng đường suốt 40 năm qua. Từ mái trường này, những ước mơ của con em đồng bào vùng cao Quảng Trị sẽ tiếp tục được chắp cánh vươn cao, bay xa, để những “mùa hoa tri thức” luôn tỏa ngát hương cùng thời gian.