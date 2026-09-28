Cụ thể hóa yêu cầu điều kiện bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Đào tạo nghề tại Trường Trung cấp nghề Thanh, Thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn Thanh Hóa.

Dự thảo được xây dựng nhằm bảo đảm thống nhất với Nghị định số 361/2026/NĐ-CP ngày 17/9/2026 của Chính phủ, đồng thời làm rõ một số yêu cầu về điều kiện bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tối đa 30 người học trên một nhà giáo quy đổi

Một trong những điểm mới đáng chú ý của dự thảo là cụ thể hóa yêu cầu về đội ngũ nhà giáo gắn với quy mô đào tạo.

Theo đó, dự thảo đề xuất số lượng nhà giáo phải đáp ứng yêu cầu theo quy mô đào tạo, bảo đảm tỷ lệ người học trên nhà giáo quy đổi tối đa 30. Đây là mức tỷ lệ chung về đội ngũ nhà giáo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đề xuất trên cơ sở rà soát các quy định hiện hành và các yêu cầu liên quan tại Nghị định số 361/2026/NĐ-CP.

Để việc áp dụng thống nhất, dự thảo cũng làm rõ thành phần được tính khi xác định tổng số nhà giáo quy đổi. Bên cạnh nhà giáo cơ hữu còn có nhà giáo đồng cơ hữu, nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu, nhà giáo thỉnh giảng và cán bộ quản lý có tham gia giảng dạy theo quy định. Đối với một số nhóm nhà giáo, việc quy đổi căn cứ vào khối lượng giảng dạy thực tế trong năm báo cáo.

Quy định cụ thể tỷ lệ người học trên nhà giáo quy đổi giúp lượng hóa yêu cầu về đội ngũ tương ứng với quy mô đào tạo, qua đó tạo căn cứ để cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động bố trí đội ngũ và tự đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn.

Tối thiểu 12 m² đất trên một người học

Một điểm mới khác của dự thảo là đề xuất mức diện tích đất tối thiểu của cơ sở giáo dục nghề nghiệp tính trên người học.

Cụ thể, cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có diện tích đất sử dụng hợp pháp, đáp ứng quy định của pháp luật và có diện tích đất tối thiểu 12 m² trên một người học, tính theo quy mô đào tạo cao nhất dự kiến trong chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường.

Theo hồ sơ xây dựng dự thảo, cách xác định này nhằm xem xét sự phù hợp giữa quỹ đất hiện có với định hướng phát triển quy mô đào tạo của nhà trường. Do đất đai là nguồn lực có tính ổn định, yêu cầu về diện tích không được tính theo biến động số lượng người học thực tế từng năm mà gắn với quy mô đào tạo cao nhất dự kiến trong chiến lược, kế hoạch phát triển.

Cùng với yêu cầu về diện tích đất, dự thảo đề xuất phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, thực tập, bảo đảm tổng diện tích sàn sử dụng phục vụ đào tạo tối thiểu 3,5 m² trên một người học quy đổi. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, thực tập đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo, quy mô và cơ cấu ngành, nghề; đồng thời bảo đảm các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, bảo hộ.

Đáng chú ý, việc xác định diện tích phục vụ đào tạo được đề xuất theo hướng chuyển từ cách tính theo “chỗ học” sang tính theo “người học”. Cách tiếp cận này nhằm phản ánh đầy đủ hơn khả năng khai thác, sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường và tạo sự chủ động trong bố trí phòng học, phòng thực hành, thực tập phù hợp với từng chương trình và phương thức tổ chức đào tạo.

Làm rõ yêu cầu về quản trị và căn cứ đánh giá

Bên cạnh các yêu cầu về đội ngũ và cơ sở vật chất, dự thảo cũng điều chỉnh một số nội dung về quản trị của cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng rõ ràng, cụ thể hơn.

Theo đó, cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có chiến lược, kế hoạch phát triển phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển. Yêu cầu về “sứ mạng, mục tiêu” trong quy định hiện hành được đề xuất lược bỏ do có nội dung trùng lặp.

Một số văn bản phục vụ hoạt động của nhà trường cũng được quy định cụ thể hơn, gồm quy chế tổ chức, hoạt động; kế hoạch tuyển sinh; kế hoạch giáo dục, đào tạo; kế hoạch nhiệm vụ năm học; quy định về chế độ làm việc của nhà giáo; quy chế văn bằng, chứng chỉ và các quy định nội bộ khác thuộc thẩm quyền của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Các văn bản này phải được ban hành, rà soát, cập nhật và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Dự thảo đồng thời làm rõ căn cứ dữ liệu khi đánh giá mức độ đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng. Việc đánh giá được thực hiện trên cơ sở dữ liệu của toàn cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đối với các yêu cầu liên quan đến tổ chức đào tạo, sử dụng dữ liệu các chương trình đào tạo cấp văn bằng trong năm báo cáo.

Việc cụ thể hóa các yêu cầu về đội ngũ, cơ sở vật chất và quản trị nhằm giúp các tiêu chí của Chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thể đo lường, kiểm chứng và áp dụng thống nhất; đồng thời tạo căn cứ để các cơ sở tự đánh giá, xây dựng kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo.