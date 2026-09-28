TS Nguyễn Quốc Chính giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)

TS Nguyễn Quốc Chính - Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

TS Nguyễn Quốc Chính với nhiều năm công tác trong lĩnh vực đào tạo, khảo thí, đảm bảo chất lượng và quản lý giáo dục đại học chính thức đảm nhiệm cương vị Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế từ ngày 01/10/2026.

TS Nguyễn Quốc Chính sinh năm 1970 tại Thành phố Hà Nội. TS Nguyễn Quốc Chính tốt nghiệp Cử nhân Hóa học và Thạc sĩ Hóa học tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên; Thạc sĩ Khoa học giáo dục tại Đại học Simon Fraser (Canada) và Tiến sĩ Hóa học tại Đại học Manchester (Vương quốc Anh).

TS Nguyễn Quốc Chính có nhiều năm công tác trong lĩnh vực đào tạo, quản lý giáo dục đại học và đảm nhiệm nhiều vị trí tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh gồm: Giảng viên Khoa Hóa, Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Trường Đại học Khoa học tự nhiên); Bí thư Chi đoàn Cán bộ giảng dạy trẻ Khoa Hóa; Phó Trưởng Bộ môn Hóa Vô cơ; Phó Trưởng ban và sau đó là Trưởng ban Đại học và Sau đại học; Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế, ngày 23/6/2026, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Mai đã ký Quyết định số 753/QĐ-ĐHQG về công tác nhân sự, điều động và bổ nhiệm TS Nguyễn Quốc Chính, khi đó là Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế.

Bên cạnh đó, TS Nguyễn Quốc Chính hiện là Đánh giá viên trưởng của Mạng lưới các đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network), Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục.