18 trường đại học tranh tài về hòa giải thương mại

Mùa thi năm nay thu hút 226 đội với hơn 820 thí sinh đến từ 37 trường đại học, học viện.

Các đội vào chung kết đến từ nhiều cơ sở đào tạo như: Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Cần Thơ, Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật TP.HCM, Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM), UEF...

Để giành quyền vào vòng chung kết, các đội trải qua 3 buổi workshop đào tạo và bài thi lý thuyết.

Những đội có thành tích nổi bật tiếp tục bước vào Chặng 2, thực hành các phiên hòa giải giả định.

Luật sư Nguyễn Hưng Quang – Chủ tịch Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) phát biểu. Ảnh: UEF.

Tại vòng chung kết, 20 đội lần lượt xử lý 3 tình huống hòa giải thương mại do ban tổ chức xây dựng dựa trên các dạng tranh chấp thực tế.

Các tình huống gồm tranh chấp hợp đồng thuê khách sạn; tranh chấp hợp đồng mua bán sản phẩm dệt may liên quan đến việc tuân thủ Đạo luật UFLPA của Hoa Kỳ và tranh chấp về thỏa thuận cố vấn sáng lập (FAST) trong lĩnh vực công nghệ.

Qua từng phiên thi, thí sinh phải vận dụng kiến thức pháp luật cùng kỹ năng khai thác thông tin, tạo dựng niềm tin, thương lượng, tháo gỡ điểm bế tắc và xử lý tình huống để tìm kiếm phương án hòa giải phù hợp cho các bên.

Luật sư Châu Việt Bắc - Phó Giám đốc thường trực Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC). Ảnh: UEF.

Luật sư Nguyễn Hưng Quang – Chủ tịch Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) cho biết, cuộc thi mong muốn khơi dậy tinh thần học tập, khơi dậy đam mê nghề nghiệp mang tính hướng nghiệp trong lĩnh vực pháp lý.

"Chúng tôi tin rằng, một sinh viên luật giỏi không chỉ là người thuộc lòng điều luật, mà còn là người biết lắng nghe, biết thấu hiểu, và biết tìm ra giải pháp cho các bên tranh chấp. Đó chính là những kỹ năng đòi hỏi cần phải có ở hoà giải viên, và cũng là những kỹ năng mà một luật sư, một nhà quản trị doanh nghiệp trong tương lai không thể thiếu", luật sư Nguyễn Hưng Quang nói.

Khép lại vòng chung kết Cuộc thi Hòa giải thương mại Việt Nam 2026. Ảnh: UEF.

Tiến sĩ Nhan Cẩm Trí – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM (UEF) đánh giá cuộc thi tạo môi trường để sinh viên đưa kiến thức pháp luật vào giải quyết các tình huống thực tiễn.

Qua đó, sinh viên có thêm kinh nghiệm, kỹ năng và hành trang nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Còn luật sư Châu Việt Bắc - Phó Giám đốc thường trực Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) cho rằng giá trị của V-MED nằm ở việc giúp sinh viên chuyển từ việc tìm hiểu lý thuyết sang trực tiếp thực hành hòa giải, qua đó rèn luyện khả năng lắng nghe, thương lượng và cùng các bên tìm kiếm giải pháp.

18 trường đại học tranh tài tại chung kết Hòa giải thương mại Việt Nam. Ảnh: UEF.

Sau các vòng thi của chặng 2 và phần trình diễn hòa giải, ban tổ chức trao 10 huy chương đồng, 5 huy chương bạc và 5 huy chương vàng cho các đội đạt thành tích cao.

Ở các giải thưởng đặc biệt, Đội Roboost 56 đến từ Trường Đại học Luật Hà Nội giành giải Bên tham gia hòa giải xuất sắc nhất. Giải Hòa giải viên xuất sắc thuộc về Lê Thị Thu Hà, thành viên Đội Hòa Thịnh đến từ Đại học Kinh tế Quốc dân.

Khởi động từ năm 2022, V-MED đến nay đã trải qua 5 mùa tổ chức, trở thành sân chơi học thuật dành cho sinh viên các trường đại học, học viện quan tâm đến lĩnh vực hòa giải thương mại.

Cuộc thi đồng thời tạo cơ hội để sinh viên giao lưu với các hòa giải viên, luật sư, giảng viên và chuyên gia, qua đó bổ sung kiến thức thực tiễn và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, hướng tới xây dựng nguồn nhân lực cho lĩnh vực hòa giải thương mại tại Việt Nam.