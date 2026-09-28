Bền bỉ 'mở đường' vì sức khỏe cộng đồng

Buổi sáng tại Nhà văn hóa tổ dân phố 9, phường Nghĩa Đô, ông Phạm Ngọc Chương (sinh năm 1941) đi giữa các hàng ghế, khẽ chỉnh lại tư thế cho từng hội viên trong lớp sinh hoạt của Câu lạc bộ Thiền Năng lượng sinh học, miệng nhắc nhỏ: "Thở chậm hơn nữa, sâu hơn nữa". Dáng người nhỏ nhưng giọng nói của người cựu thanh niên xung phong ở tuổi 85 vẫn sang sảng. Sau buổi dạy, ông trầm lắng kể về một hành trình gần 70 năm trước.

Từ công trường đến giảng đường đại học

Nhà giáo, cựu thanh niên xung phong Phạm Ngọc Chương. Ảnh: Bảo Lâm

Sinh ra trong một gia đình khó khăn ở nội thành Hà Nội, ông Phạm Ngọc Chương vừa đi học cấp 2, vừa phụ giúp kinh tế gia đình. Tối đến, ông còn tham gia dạy bình dân học vụ, bổ túc văn hóa cho bà con. Chính công việc này khiến ông trăn trở làm sao học lên cao để có kiến thức và truyền đạt dễ hiểu, giúp cho nhiều người hơn.

Đầu năm 1959, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông Phạm Ngọc Chương tình nguyện tham gia thanh niên xung phong, cùng bao thanh niên khác lên công trường mở đường 12B Hòa Bình, một trong những con đường lịch sử, nối các tỉnh miền Tây Bắc với vùng duyên hải Bắc Bộ. Trong lòng ông khi ấy chỉ có một ước mơ: Làm theo lời Bác dạy "không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền". "Những năm đó, mọi việc hoàn toàn bằng sức người. Rừng rậm, suối sâu, không máy móc, không thiết bị hiện đại, chúng tôi vẫn vào rừng chặt gỗ làm xe cút kít, dựng lán trại bằng tre nứa giữa cái rét thấu xương, nhưng chúng tôi không nản chí", ông Chương kể.

Vì đã học hết cấp 2, ông được điều động đi học cấp tốc một tuần về kỹ thuật khảo sát, làm đường, rồi cùng hai công nhân đảm nhận việc chỉnh tuyến một đoạn đường vốn phải xây kè đá chống xói lở rất tốn kém. Ông đã khảo sát và lập một tuyến mới cách tuyến cũ 200m để có được tuyến thẳng, đào đắp khối lượng ít, không phải kè suối. Sáng kiến này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí công trình, được Bộ Giao thông vận tải khen thưởng, góp phần để toàn tuyến 12B hoàn thành trước thời hạn.

Bằng tri thức của một nhà giáo, ông Phạm Ngọc Chương nhiệt tình truyền dạy các phương pháp rèn luyện sức khỏe. Ảnh: Bảo Lâm

Điều đáng nể là ban ngày vác đá, đào đường, nhưng tối đến, bên ngọn đèn dầu giữa lán trại, ông vẫn cặm cụi tự học chương trình lớp 8, 9, 10, mục tiêu là phải vào bằng được Đại học. "Đầu năm 1960, may mắn có một kỹ sư Bách khoa về công trường, thấy tôi chăm chỉ học nên đã giúp đỡ, bài nào không hiểu là anh giải đáp ngay", ông nhớ lại.

Giữa năm 1961, ông được phép dự thi bổ túc văn hóa cấp III tại hội đồng thi tỉnh Phú Thọ, rồi được Ban chỉ huy Công trường cho đi học Trung cấp Cầu đường. Nỗ lực ấy đã được đền đáp, nhờ học lực luôn đạt loại giỏi, giữa năm 1962, ông được nhà trường cho thi sang hệ Đại học Giao thông vận tải và đỗ. "Không gì vui bằng lúc đó. Tôi nghiệm ra làm bất cứ việc gì cũng phải có sự quyết tâm, nhất là trong môi trường học tập, buộc mình phải luôn nghiên cứu, không ngừng học hỏi mới thành công", ông chia sẻ.

Cũng nhờ thành tích học tập loại giỏi, năm 1966, ông được kết nạp Đảng ngay tại trường. Sau 5 năm học, ông được giữ lại làm giảng viên, chính thức bước vào nghề giáotừ năm 1967. Đến năm 1973, ông đảm nhận công tác đào tạo cán bộ cho ngành giao thông vận tải, sau đó chuyển sang lĩnh vực kinh doanh. Năm 2001, khi nghỉ hưu, ông tiếp tục được mời giảng dạy tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thêm 11 năm. Dù ở vị trí công tác nào, ông luôn ý thức mình là một nhà giáo và cựu thanh niên xung phong, tìm mọi cách tự nâng cao kiến thức chuyên môn để có thể trao truyền cho nhiều người hơn.

Hết mình vì sức khỏe cộng đồng

Ông Phạm Ngọc Chương trực tiếp hướng dẫn lớp thiền dưỡng sinh cho hội viên trên địa bàn phường Nghĩa Đô.

Nghỉ hưu, ông không chọn nghỉ ngơi mà tiếp tục xông xáo tham gia công tác xã hội ở địa phương và gắn bó nhiều năm với vai trò tổ trưởng dân phố. Nhưng dù bận rộn đến mấy, ông vẫn trăn trở mình còn có thể làm gì thêm cho đời.

Chứng kiến đồng đội thanh niên xung phong năm xưa từng xông pha hỏa tuyến, cống hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, nay về già phải đối mặt với bệnh tật, ông thấu hiểu rằng bên cạnh y học hiện đại, con người cần một phương pháp tự rèn luyện ý chí, tu dưỡng tâm tính và nâng cao sức đề kháng. Qua giới thiệu, ông tìm đến môn Thiền Năng lượng sinh học, nghiên cứu nghiêm túc và bài bản.

Với tư duy của một nhà giáo, ông không dừng ở việc học thiền mà còn tự tìm hiểu sâu về giải phẫu cơ thể người, y học cổ truyền, xoa bóp bấm huyệt cho người cao tuổi, những kiến thức, theo ông, "liên quan đến sức khỏe con người, đòi hỏi phải có tính chính xác". Gặp chỗ khó, ông chủ động tìm chuyên gia y tế để tham vấn, bảo đảm từng bài giảng phải chuẩn mực. Đó cũng là lý do mỗi động tác ông hướng dẫn trong buổi tập ở câu lạc bộ đều cẩn thận.

Năm 2015, ông đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiền Năng lượng sinh học Nghĩa Đô. Từ lớp học ban đầu, đến nay câu lạc bộ đã mở rộng thành 11 lớp tại các nhà văn hóa tổ dân phố với gần 200 hội viên sinh hoạt hằng tuần, đồng thời đã đào tạo cho gần 500 hội viên tự tập luyện tại nhà. Bản thân ông cùng các giáo viên đều hoàn toàn tự nguyện hướng dẫn mà không thu học phí.

Ông Phạm Ngọc Chương (phải) thăm hỏi sức khỏe học viên câu lạc bộ. Ảnh: Bảo Lâm

Gắn bó 2 năm với lớp thiền năng lượng sinh học, ông Lê Vũ Khánh (73 tuổi) bày tỏ: "Thầy Chương là người rất tâm huyết và nhiệt tình với lớp. Chính sự gần gũi và tận tụy của thầy đã tạo động lực cho tôi cũng như các học viên gắn bó với câu lạc bộ”.

Đóng góp bền bỉ của cựu thanh niên xung phong Phạm Ngọc Chương cho phong trào cơ sở đã được ghi nhận. Năm 2018, ông vinh dự được UBND thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" vì những cống hiến xuất sắc cho cộng đồng.

Nói về ông Phạm Ngọc Chương, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong phường Nghĩa Đô Đào Thị Thanh Hải nhận định: "Không chỉ là một cựu cựu thanh niên xung phong tiêu biểu, đồng chí Phạm Ngọc Chương còn là hạt nhân đoàn kết, niềm tự hào của Hội phường Nghĩa Đô chúng tôi".

Ở tuổi 85, ông Chương vẫn giữ tiếp tục nghiên cứu, đọc sách. "Tôi tự soạn thảo giáo án, hệ thống bộ chương trình Thiền năng lượng sinh học chuẩn hóa để phát cho hội viên tập luyện". Với ông, việc truyền dạy này không chỉ là cách chống lão hóa, giữ trí tuệ minh mẫn cho người cao tuổi, mà còn là con đường để ông tiếp tục cống hiến, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng, nhà nước về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

"Mình là đảng viên, hơn 60 năm tuổi Đảng rồi. Giờ nghỉ hưu, còn sức đến đâu thì giúp bà con đến đó. Ngày nào còn trí tuệ, còn sức khỏe là ngày đó còn cống hiến", ông Chương mỉm cười chia sẻ. Mong mỏi lớn nhất của cựu thanh niên xung phong Phạm Ngọc Chương là lan tỏa tinh thần "Thân khỏe mạnh - Tâm trong sáng", nhân rộng phong trào thiền năng lượng sinh học, để giúp người dân, đặc biệt là người cao tuổi, đẩy lùi bệnh tật và sống vui khỏe, hạnh phúc.