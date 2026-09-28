Bộ GD&ĐT dự kiến thi lớp 10 chỉ còn 2 môn, phụ huynh và học sinh phản ứng ra sao?

Phụ huynh: Bớt một môn thi, giảm cả áp lực lẫn chi phí

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến về dự thảo Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông. Theo dự thảo, các Sở GD&ĐT căn cứ quy mô học sinh, nhu cầu học tập, khả năng tiếp nhận, mạng lưới trường lớp và điều kiện thực tế để quyết định phương thức tuyển sinh lớp 10.

Nếu tổ chức thi tuyển vào THPT không chuyên, số môn thi gồm Toán và Ngữ văn. Thời gian làm bài Ngữ văn là 120 phút, môn Toán từ 90 - 120 phút. Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS. So với phương án hiện nay, điểm đáng chú ý là môn thi thứ 3 được đề xuất bỏ. Điều này khiến một bộ phận phụ huynh kỳ vọng con em sẽ bớt áp lực trong giai đoạn cuối cấp THCS.

Chị Thanh Huyền - một phụ huynh tại Hà Nội.

Chị Thanh Huyền, một phụ huynh tại Hà Nội, cho rằng kỳ thi lớp 10 vốn tạo áp lực lớn cho học sinh nên giảm một môn thi có thể giúp các bạn học sinh nhẹ gánh hơn. Theo cô, việc học không nên chỉ nhằm phục vụ một kỳ thi mà học sinh vẫn cần thời gian để học các môn khác, nghỉ ngơi và phát triển những kỹ năng cần thiết.

Tại Hưng Yên, anh Mai Hoàng - phụ huynh có con học lớp 9 - cũng nhìn nhận phương án này theo hướng tích cực. Theo anh Hoàng, nếu không còn phải ôn thêm môn tiếng Anh để thi lớp 10, gia đình có thể giảm một phần chi phí học thêm, còn học sinh có thêm thời gian nghỉ ngơi hoặc tập trung cho Toán và Ngữ văn.

Tuy nhiên, không phải phụ huynh nào cũng cho rằng giảm môn thi là giải pháp tốt nhất.

Chị Nguyễn Phương, phụ huynh có con đang học THCS tại phường Yên Hòa, cho rằng nếu chỉ thi Toán và Ngữ văn, học sinh có thể tập trung quá nhiều vào hai môn này, trong khi những môn khác dễ bị xem nhẹ. “Tôi nghĩ nếu đã tổ chức thi tuyển thì nên có thêm môn tiếng Anh để đánh giá tương đối toàn diện hơn năng lực của học sinh”, chị Phương nêu quan điểm.

Một phụ huynh khác, anh Trần Minh Đức - có con đang học lớp 9 tại Hà Nội - lại đồng tình với việc giảm số môn thi nhưng cho rằng khâu tuyển sinh phải được thiết kế kỹ. Theo anh, nếu chỉ còn hai môn, đề thi cần đủ khả năng phân loại, nhất là ở những địa phương có số lượng học sinh đăng ký vào trường công lập lớn.

Học sinh mừng vì nhẹ gánh, có bạn lại lo mất lợi thế

Với các bạn học sinh lớp 9, thay đổi này có thể tác động trực tiếp đến kế hoạch ôn tập đã được chuẩn bị từ trước.

Thùy Trang - học sinh lớp 9 Trường THCS&THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội) cho biết, bạn vẫn muốn có môn Ngoại ngữ trong kỳ thi lớp 10, dù thừa nhận nếu chỉ thi Toán và Ngữ văn thì có thể nhẹ nhàng hơn.

Điều khiến Thùy Trang băn khoăn là thời điểm áp dụng. Theo cô bạn, học sinh lớp 9 hiện tại đã có lộ trình chuẩn bị cho kỳ thi từ năm học trước, nên nếu thay đổi ngay, có thể khiến học sinh bị động. Trang cho rằng nếu áp dụng phương án mới, nên bắt đầu với những khóa học sinh có thêm thời gian chuẩn bị.

Việc học không nên chỉ nhằm phục vụ một kỳ thi mà học sinh vẫn cần thời gian để học các môn khác, nghỉ ngơi và phát triển những kỹ năng cần thiết. (Ảnh minh họa: Học sinh THCS&THPT Nguyễn Siêu tham gia Club Day)

Một học sinh lớp 9 trường THCS Đông Ngạc (Hà Nội) lại nhìn vấn đề từ góc độ khác. Nam sinh này cho rằng việc có môn thi cụ thể tạo ra “đích đến” để học sinh duy trì động lực học tập. Bạn cho biết từ Hè đã tham gia các lớp học thêm để ôn thi lớp 10, trong đó thời lượng dành cho Ngoại ngữ chỉ bằng khoảng một nửa Toán và Ngữ văn. Nếu kỳ thi chính thức chỉ còn 2 môn, nam sinh dự định tạm dừng việc ôn Ngoại ngữ để tập trung cho Toán, Ngữ văn vì đang đặt mục tiêu vào một trường tốp đầu.

Trong khi đó, một học sinh tại trường THCS Lý Tự Trọng (Ninh Bình) cho rằng bỏ môn Tiếng Anh khỏi kỳ thi lớp 10 là hợp lý vì công nghệ và các công cụ AI hiện nay đã hỗ trợ khá nhiều trong việc dịch thuật, giao tiếp với bạn bè quốc tế.

Điều đó cho thấy, cách nhìn về vai trò của Ngoại ngữ trong tuyển sinh cũng đang có sự khác biệt.

Bớt một môn thi nhưng áp lực có thực sự giảm?

Những ý kiến trên cho thấy việc giảm từ 3 môn thi xuống còn 2 môn có thể mang lại lợi ích rõ ràng về thời gian ôn tập. Tuy nhiên, điều đó chưa chắc đồng nghĩa, áp lực thi vào lớp 10 sẽ giảm tương ứng.

Nếu chỉ còn Toán và Ngữ văn, hai môn này sẽ trở thành những thành phần quan trọng hơn trong kết quả tuyển sinh. Với những địa phương có sự cạnh tranh cao vào trường THPT công lập, học sinh có thể phải đầu tư sâu hơn cho hai môn để tạo khoảng cách điểm số.

Học sinh lớp 9 ôn thi. (Ảnh minh họa: Hocmai.vn)

Đáng chú ý, một số học sinh còn có thể chủ động giảm thời gian dành cho các môn không nằm trong kỳ thi. Trường hợp học sinh lớp 9 tại Hà Nội dự định tạm nghỉ ôn Ngoại ngữ nếu môn này không còn được thi là một ví dụ cụ thể.

Đây cũng là điều giáo viên và phụ huynh lo ngại: Giảm môn thi có thể giảm áp lực thi cử, nhưng nếu không có cơ chế đánh giá phù hợp, nó cũng có nguy cơ khiến học sinh chỉ tập trung vào Toán và Ngữ văn.

Vì vậy, câu chuyện không chỉ nằm ở việc kỳ thi còn 2 hay 3 môn. Với học sinh, điều quan trọng không kém là phương án được công bố đủ sớm để thí sinh có thời gian chuẩn bị; với phụ huynh, đó là việc kỳ thi phải vừa giảm áp lực vừa bảo đảm công bằng; còn với nhà trường, thách thức là làm sao để các môn không thi vẫn không bị xem nhẹ.

Dự thảo hiện vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến và có thể tiếp tục được điều chỉnh trước khi ban hành chính thức. Do đó, học sinh lớp 9 và phụ huynh chưa nên tự thay đổi kế hoạch học tập chỉ dựa trên đề xuất.