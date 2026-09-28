Hà Tĩnh làm rõ nguyên nhân một học sinh tử vong khi tham gia chương trình trải nghiệm

Sáng 28/9, trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, ông Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non - Công tác học sinh, sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện đơn vị đã có báo cáo gửi UBND tỉnh liên quan đến vụ việc một học sinh Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein tử vong khi tham gia chương trình trải nghiệm.

Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein

Theo báo cáo, Thực hiện kế hoạch năm học 2026-2027 Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein (đóng tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức chương trình trải nghiệm tại TP.Huế cho 178 học sinh khối 9, từ tối 25/9 đến ngày 27/9.

Đến khoảng 3h sáng ngày 27/9, trong thời gian đoàn lưu trú ở một khách sạn tại TP. Huế, em N.M.Q. (SN 2012, học sinh lớp 9A5) được ghi nhận rơi từ tầng 5 của khách sạn xuống và tử vong.

“Ngay sau khi sự việc xảy ra, phía nhà trường đã có báo cáo vụ việc về đơn vị. Hiện nay, Sở cũng đã có báo cáo gửi UBND tỉnh. Còn nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein là trường tư thục, vụ việc xảy ra là hết sức đau lòng”, ông Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ.

Ông Nguyễn Gia Việt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein cho biết thêm, hiện phía nhà trường đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc. Nhà trường cũng đang phối hợp với gia đình để tổ chức lo tang lễ.