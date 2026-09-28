Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính làm Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế

Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM vừa ký quyết định về công tác nhân sự, bổ nhiệm có thời hạn Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Quốc tế, giữ chức Hiệu trưởng trường này từ ngày 1/10.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính sinh năm 1970, tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp cử nhân Hóa học và thạc sĩ Hóa học tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên; thạc sĩ Khoa học giáo dục tại ĐH Simon Fraser (Canada) và tiến sĩ Hóa học tại ĐH Manchester (Vương quốc Anh).

Ông có nhiều năm công tác trong lĩnh vực đào tạo, quản lý giáo dục đại học và đảm nhiệm nhiều vị trí tại ĐH Quốc gia TPHCM.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, 56 tuổi, giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM.

Trước đây, ông Nguyễn Quốc Chính từng là giảng viên Khoa Hóa, Phó trưởng Bộ môn Hóa vô cơ, Trường ĐH Tổng hợp TPHCM (nay là Trường ĐH Khoa học tự nhiên).

Sau đó, ông giữ các vị trí: Phó trưởng ban và Trưởng ban ĐH và Sau ĐH; Phó giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐH Quốc gia TPHCM; Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo ĐH Quốc gia TPHCM.

Trước khi được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng trường từ ngày 23/6 và được giao nhiệm vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách trường từ ngày 1/7.

Việc giao nhiệm vụ này diễn ra sau khi PGS Lê Văn Thăng, Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế, được điều động đến công tác tại UBND TPHCM để tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM từ ngày 1/7.