Sở GD&ĐT Hà Tĩnh báo cáo vụ học sinh lớp 9 tử vong khi trải nghiệm tại Huế

Sáng 28.9, trao đổi với PV Văn Hóa, ông Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non - Công tác học sinh, sinh viên, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết Sở đang hoàn tất văn bản báo cáo UBND tỉnh liên quan đến trường hợp học sinh lớp 9 tử vong trong chuyến trải nghiệm tại TP.Huế để xin ý kiến chỉ đạo.

Theo ông Ngọc, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là một nội dung được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được triển khai đối với học sinh từ lớp 6 đến lớp 12, với thời lượng 105 tiết/năm học. Về mặt chuyên môn, việc tổ chức cho học sinh được trải nghiệm là rất tốt.

Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein là trường tư thục, đóng trên địa bàn phường Thành Sen

Đại diện Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cũng lưu ý cần phân biệt hoạt động trải nghiệm trong Chương trình giáo dục phổ thông với hoạt động giáo dục kỹ năng sống.

Theo đó, hoạt động giáo dục kỹ năng sống là hoạt động ngoài giờ chính khóa, không nằm trong thời khóa biểu; việc tổ chức được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa nhà trường với phụ huynh và thuộc diện cấp phép đối với các trung tâm giáo dục kỹ năng sống.

Trong khi đó, hoạt động trải nghiệm là hoạt động chính khóa, được thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông. Theo báo cáo của Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein, chương trình mà trường tổ chức tại Huế là hoạt động trải nghiệm.

Cũng theo ông Nguyễn Duy Ngọc, hiện không có quy định cấm các trường tổ chức hoạt động trải nghiệm ngoài tỉnh. Tuy nhiên, với chức năng quản lý ngành, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh thường xuyên nhắc nhở các cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng thời đặc biệt chú trọng các phương án bảo đảm an toàn cho học sinh.

Đặc biệt, theo đại diện Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, hiệu trưởng là người phải chịu hoàn toàn trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết và an toàn của hoạt động trải nghiệm.

Trước đó, như Báo Văn Hóa đã đưa tin, Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein (đóng tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức chương trình trải nghiệm tại TP.Huế cho 178 học sinh khối 9, từ tối 25.9 đến ngày 27.9.

Khoảng 3h ngày 27.9, trong thời gian đoàn lưu trú tại Khách sạn AD41, số 38 đường Trần Cao Vân, phường Thuận Hóa, TP. Huế, em N.M.Q. (SN 2012, học sinh lớp 9A5) được ghi nhận rơi từ tầng 5 của khách sạn xuống và tử vong. Theo báo cáo ban đầu, sự việc trên xảy ra khi cả đoàn đang ngủ.

Hiện, nguyên nhân và diễn biến cụ thể vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.