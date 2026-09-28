Sôi nổi chương trình 'Lái sớm học đường' dành cho học sinh THPT Kim Liên

Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng - cán bộ Trung tâm Đào tạo lái xe, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I (Bộ Công an) trực tiếp đảm nhận vai trò báo cáo viên tại chương trình.Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh thông điệp cốt lõi: “Lái sớm” không phải là điều khiển xe trước tuổi quy định, mà là học luật, hiểu trách nhiệm và rèn kỹ năng từ sớm

Những clip trực quan giúp học sinh dễ nhớ, dễ hiểu về các tình huống nguy hiểm trên đường

Hơn 2000 học sinh cùng các thầy cô giáo chăm chú theo dõi các video tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông trên đường

Buổi tọa đàm mang ý nghĩa sâu sắc không chỉ đối với các em học sinh mà còn với cả các thầy cô giáo trong công tác phối hợp giáo dục, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh từ môi trường học đường

Tọa đàm "Lái sớm học đường" là nơi kết nối, chia sẻ những thắc mắc thường gặp của học sinh THPT khi trực tiếp điều khiển phương tiện tham gia giao thông

Tinh thần học hỏi và sự chủ động của các em học sinh THPT Kim Liên khiến buổi tọa đàm trở nên sinh động

Học sinh tự tin trình bày quan điểm và cách xử lý đúng đắn trước tình huống giao thông phức tạp được đưa ra

Đại diện Ban Giám hiệu THPT Kim Liên chia sẻ góc nhìn từ phía nhà trường về ý nghĩa của việc trang bị kỹ năng "Lái sớm" cho học sinh

Phiên tọa đàm diễn ra ý nghĩa khi có sự chia sẻ của đại diện phụ huynh học sinh

Báo cáo viên thực hiện minh họa thực tế về độ bền, khả năng chịu lực kém của các loại mũ bảo hiểm "lưỡi trai", mũ nhái trôi nổi trên thị trường

Cán bộ tuyên truyền chỉ rõ những nguy cơ chấn thương nguy hiểm khi sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn nếu xảy ra va chạm giao thông

Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng hướng dẫn học sinh cách kiểm tra tem hợp quy CR và cấu tạo 3 lớp tiêu chuẩn của một chiếc mũ bảo hiểm an toàn

Học sinh thực hành cài dây mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn dưới sự quan sát, hướng dẫn của báo cáo viên và thầy cô

Các hình ảnh minh họa trực quan cũng được trình chiếu giúp học sinh dễ hiểu

Sự hào hứng, sôi nổi của các em học sinh khi tham gia phần giao lưu hỏi đáp kiến thức an toàn giao thông

Nụ cười rạng rỡ của bạn trẻ khi trả lời chính xác câu hỏi và được tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn an toàn

Tinh thần học hỏi và sự chủ động của các em học sinh THPT Kim Liên khiến buổi tuyên truyền trở nên đặc biệt sinh động

Không khí tọa đàm diễn ra ấm cúng, gần gũi giữa cán bộ tuyên truyền, thầy cô giáo và đông đảo học sinh trên sân trường

Báo cáo viên Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ những câu chuyện thực tế, truyền cảm hứng về ý thức chấp hành pháp luật cho các em học sinh

Không khí sân trường bùng nổ trong phần thi tương tác, giải đáp các tình huống giao thông thực tế

Nội dung "Quy tắc 8 giây" cũng được hệ thống hóa trực quan trên màn hình chiếu, giúp học sinh dễ dàng tiếp thu và áp dụng vào thực tế lái xe

Học luật sớm – Nhận thức sớm – Rèn kỹ năng sớm – Hình thành thói quen an toàn từ sớm - Đó không chỉ là thông điệp của chương trình "Lái sớm học đường", mà còn là hành trang quý giá theo chân các em học sinh trên suốt chặng đường trưởng thành