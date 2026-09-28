TP. Hồ Chí Minh: Các hoạt động giáo dục ngoài giờ phải bảo đảm bảo tính thiết thực

Học sinh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tham gia chương trình tham quan tại một bảo tàng trong năm học vừa qua

Theo đó, tại Văn bản số 10041/SGDĐT-HSSV, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP. Hồ Chí Minh đề nghị Thủ trưởng các cơ sở giáo dục (CSGD) quán triệt thực hiện chủ trương: Các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (GDNGCK) phải bảo đảm bảo tính thiết thực, gắn với những mục tiêu, nội dung giáo dục cụ thể, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông và chương trình giáo dục mầm non; chú trọng công tác an toàn, hiệu quả trong quá trình tổ chức; hạn chế tổ chức toàn trường, nhiều khối hoặc quá đông học sinh trong cùng một thời điểm.

Nội dung, hình thức, địa điểm và thời lượng hoạt động phải phù hợp với lứa tuổi, tâm sinh lý, sức khỏe của học sinh.

Sở GD-ĐT yêu cầu việc tổ chức các hoạt động GDNGCK phải được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, được người học tham gia trên tinh thần tự nguyện. Nhà trường có trách nhiệm thông báo công khai, đầy đủ đến cha mẹ học sinh về mục đích, nội dung, thời gian, địa điểm, lịch trình, đơn vị phối hợp, phương tiện di chuyển và mức kinh phí dự kiến.

Tuyệt đối không ép buộc học sinh tham gia; không lấy việc tham gia hay không tham gia làm tiêu chí đánh giá, xếp loại học sinh; có phương án tổ chức học tập, sinh hoạt phù hợp cho học sinh không tham gia (nếu hoạt động diễn ra trong ngày học); quan tâm hỗ trợ, miễn, giảm kinh phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Học sinh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tham gia luyện tập bơi lội để phòng chống đuối nước

Sở GD-ĐT lưu ý, việc tổ chức các hoạt động GDNGCK phải đặt yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên khi tham gia. Chú ý đến vấn đề thời tiết, khí hậu, dịch bệnh... trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tổ chức các hoạt động GDNGCK tại đơn vị, trực tiếp làm việc với đơn vị phối hợp về nội dung, kinh phí (theo nguyên tắc thu đủ bù chi, công khai, minh bạch, không vì mục đích lợi nhuận), chương trình và hồ sơ lưu trữ (kế hoạch tổ chức, phương án chi tiết bảo đảm an toàn, hợp đồng ký kết với đơn vị tổ chức, lịch trình, thư báo cho cha mẹ học sinh, phiếu đồng ý…) theo quy định tại đơn vị.

Đồng thời, các CSGD phải báo cáo cho cơ quan chủ quản chậm nhất trước 2 ngày tổ chức hoạt động GDNGCK. Trường hợp xảy ra sự cố mất an toàn (tai nạn, ngộ độc thực phẩm, học sinh bị thương…), Thủ trưởng đơn vị phải khẩn trương tổ chức sơ cứu, cấp cứu; phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng nơi xảy ra sự việc để xử lý kịp thời; thông tin ngay cho cha mẹ học sinh…