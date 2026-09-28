Công an tỉnh Lào Cai khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ cảnh sát trật tự, cảnh sát phản ứng nhanh

Dự và chủ trì lễ khai giảng có Thượng tá Nguyễn Huy Hiệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Quang cảnh lễ khai giảng.

Tham gia tập huấn có 430 học viên là lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ phụ trách Tổ Cảnh sát trật tự thuộc Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh; cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát 113 và cán bộ lãnh đạo, chỉ huy thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lào Cai.

Lớp tập huấn được tổ chức thành 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 29/9 đến 4/10/2026; đợt 2 dự kiến từ ngày 5 đến 11/10/2026.

215 học viên tham gia đợt 1 của lớp tập huấn.

Trong chương trình, các học viên được nghiên cứu 8 chuyên đề trọng tâm, tập trung vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn công cộng; tổ chức hoạt động của lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát phản ứng nhanh; công tác tuần tra, kiểm soát; xử lý vi phạm hành chính; công tác nghiệp vụ cơ bản; quy trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết tin báo về an ninh, trật tự; vũ trang tuần tra, kiểm soát và sử dụng các biểu mẫu trong công tác của lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát phản ứng nhanh.

Nội dung tập huấn do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an xây dựng, với sự tham gia giảng dạy của các giảng viên, báo cáo viên theo kế hoạch. Đây là những nội dung thiết thực, gắn với yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý các tình huống phát sinh tại địa bàn cơ sở.

Thượng tá Nguyễn Huy Hiệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai phát biểu tại lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thượng tá Nguyễn Huy Hiệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm nội quy lớp học, chủ động nghiên cứu, trao đổi và tiếp thu đầy đủ các nội dung được truyền đạt; đồng thời vận dụng linh hoạt kiến thức, kỹ năng được trang bị vào thực tiễn công tác tại đơn vị, địa bàn.

Lớp tập huấn nhằm thống nhất nhận thức, cập nhật các quy định, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng xử lý tình huống cho đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực thi nhiệm vụ; qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, nhất là tại địa bàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.