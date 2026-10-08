Xử lý nhóm 'báo thủ'

Nhóm “báo thủ” bị tạm giữ cùng hung khí và phương tiện.

Lập tức, Công an xã Đại Đồng chủ trì, phối hợp Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT- Công an tỉnh Nghệ An) triển khai lực lượng kiểm tra, tạm giữ nhóm “báo thủ” nói trên. Qua kiểm tra, lực lượng Công an tạm giữ 6 xe mô-tô không gắn biển số; 3 dao phóng lợn tự chế, 1 gậy đinh ba và 2 ná cao su cùng một số vật chứng liên quan khác. Ngày 7-10, Công an xã Đại Đồng cho hay, đã lập hồ sơ để xử lý 14 trường hợp trên.