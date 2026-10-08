Xử lý nhóm 'báo thủ'
Qua nắm tình hình, Công an xã Đại Đồng phát hiện 14 thanh, thiếu niên tụ tập tại địa bàn thôn Phong Diên (xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An), mang theo hung khí có ý định sang địa bàn xã khác để đua xe và giải quyết mâu thuẫn với nhóm khác.
Lập tức, Công an xã Đại Đồng chủ trì, phối hợp Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT- Công an tỉnh Nghệ An) triển khai lực lượng kiểm tra, tạm giữ nhóm “báo thủ” nói trên. Qua kiểm tra, lực lượng Công an tạm giữ 6 xe mô-tô không gắn biển số; 3 dao phóng lợn tự chế, 1 gậy đinh ba và 2 ná cao su cùng một số vật chứng liên quan khác. Ngày 7-10, Công an xã Đại Đồng cho hay, đã lập hồ sơ để xử lý 14 trường hợp trên.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/xu-ly-nhom-bao-thu-post359103.html