Đồng Tháp: Doanh nghiệp kinh doanh phân bón bị phạt gần 155 triệu đồng

Đội QLTT số 8 kiểm tra hàng hóa tại cơ sở kinh doanh phân bón ở xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Chi cục QLTT tỉnh Đồng Tháp.

Theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp, ngày 23/7/2026, qua công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình hoạt động kinh doanh hàng hóa, Đội QLTT số 8 thuộc Chi cục QLTT tỉnh Đồng Tháp chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế xã Trường Xuân kiểm tra đột xuất một công ty kinh doanh phân bón trên địa bàn.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra lấy 1 mẫu phân bón NPK gửi thử nghiệm chất lượng. Đồng thời, Đoàn phát hiện hơn 100 bao phân bón có dấu hiệu giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa và ghi nhãn hàng hóa không đúng quy định, với tổng trị giá gần 85 triệu đồng. Số hàng hóa này được tạm giữ để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Kết quả thử nghiệm cho thấy mẫu phân bón được lấy tại cơ sở có các chỉ tiêu chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Qua kiểm tra thực tế, kết quả thử nghiệm mẫu và quá trình thẩm tra, xác minh các thông tin liên quan, Đội QLTT số 8 xác định doanh nghiệp có 3 hành vi vi phạm hành chính.

Cụ thể, doanh nghiệp buôn bán phân bón có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa; có nhãn không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện theo tính chất hàng hóa.

Ngày 18/9/2026, Đội trưởng Đội QLTT số 8 ban hành quyết định xử phạt công ty tổng số tiền gần 155 triệu đồng, đồng thời trả lại toàn bộ tang vật vi phạm đã tạm giữ.

Doanh nghiệp cũng bị buộc thu hồi hàng hóa, ghi nhãn hàng hóa đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông; buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên nhãn, bao bì hàng giả. Đến nay, công ty đã chấp hành xong quyết định xử phạt.

Thời gian tới, Đội QLTT số 8 tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, chủ động nắm tình hình và phối hợp với các ngành chức năng tại các xã, phường được phân công phụ trách để kiểm soát chặt chẽ thị trường phân bón, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi vi phạm pháp luật khác./.

Đội QLTT số 8 khuyến cáo về kinh doanh, sử dụng phân bón

Đội QLTT số 8 khuyến cáo các cơ sở kinh doanh phân bón chủ động kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ và hồ sơ hàng hóa; thực hiện đầy đủ các điều kiện kinh doanh; tuyệt đối không mua bán, lưu thông sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc có dấu hiệu vi phạm.

Đối với người tiêu dùng, Đội QLTT số 8 khuyến cáo khi lựa chọn phân bón cần ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đọc kỹ thông tin trên nhãn hàng hóa và mua tại các cơ sở kinh doanh uy tín. Qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và hạn chế nguy cơ sử dụng sản phẩm không bảo đảm chất lượng.