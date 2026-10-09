Đối tượng lừa đảo, rửa tiền ra đầu thú

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia

Trước đó, trong năm 2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, móc nối với một số đối tượng trong nước.

Đối tượng Trần Văn Luân tại cơ quan công an

Trong đó có Trần Văn Luân (sinh năm 1991, trú tại thôn Chùa Bồi, xã Đại Trù, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Thị Vành Khuyên (sinh năm 1993, trú tại Ấp Tân Hưng, xã Hưng Phước, tỉnh Đồng Nai), là bạn gái của Luân; và Nguyễn Văn Phong (sinh năm 1991, trú tại thôn Tân Tiến, xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ).

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã tham gia tiếp tay rửa dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo công nghệ cao với số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Ngày 14/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Luân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 174 và tội Rửa tiền, quy định tại khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Đến ngày 6/2/2026, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Luân để phục vụ công tác truy bắt, xử lý theo quy định của pháp luật.

Kiên trì vận động, thuyết phục đối tượng ra đầu thú

Xác định việc truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, truy tìm tung tích và vận động đối tượng ra đầu thú.

Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an chú trọng phối hợp với gia đình, người thân của Luân, kiên trì tuyên truyền, giải thích để đối tượng nhận thức rõ hành vi vi phạm, hậu quả pháp lý phải đối mặt cũng như chính sách khoan hồng của Nhà nước đối với những người biết ăn năn, hối cải, thành khẩn khai báo và tự nguyện ra đầu thú.

Quá trình vận động được thực hiện kiên trì, linh hoạt, kết hợp giữa sự kiên quyết trong đấu tranh phòng, chống tội phạm với việc giải thích, thuyết phục, tạo điều kiện để đối tượng từ bỏ ý định tiếp tục lẩn trốn, tự nguyện trình diện cơ quan Công an.

Trước sự vận động, thuyết phục của lực lượng chức năng và gia đình, Trần Văn Luân đã nhận thức được việc tiếp tục trốn tránh không thể giúp bản thân thoát khỏi sự truy bắt của cơ quan chức năng, đồng thời hiểu rõ ý nghĩa của việc ra đầu thú, thành khẩn khai báo trong quá trình giải quyết vụ án.

Hiện vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.