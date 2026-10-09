Xót xa cảnh hàng chục xe SH cháy trơ khung sau vụ cháy đêm 8/10

Sáng 9/10, ghi nhận của phóng viên tại đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, Hà Nội, khu vực cửa hàng xe máy xảy ra hỏa hoạn vào đêm 8/10 vẫn được lực lượng chức năng phong tỏa, ngăn người dân tiếp cận.

Các cửa hàng nằm liền kề khu vực xảy ra cháy cũng bị ảnh hưởng, một số cơ sở đóng cửa, khu vực phía trước được căng dây chắn để phục vụ công tác bảo vệ hiện trường.

Bên trong cửa hàng, hàng chục xe máy, chủ yếu mang nhãn hiệu Honda SH, bị cháy trơ khung.

Khu vực tầng 2 và 3 của cửa hàng cũng bị lửa thiêu rụi, nhiều tài sản hư hỏng nặng.

Theo một người phụ nữ tự xưng là chủ cửa hàng chia sẻ, cơ sở kinh doanh chủ yếu các dòng xe SH, với số lượng xe có thời điểm lên tới hơn 100 chiếc.

Chủ cửa hàng này cho biết, việc nhiều xe máy bị thiêu rụi khiến thiệt hại rất lớn. Rất may, thời điểm xảy ra hỏa hoạn không có ô tô bên trong cửa hàng.

Xe máy cháy trơ khung sắt.

Ghi nhận trên tuyến phố Nguyễn Khánh Toàn cho thấy, khu vực này tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh, sửa chữa xe máy và ô tô.

Trước đó, khoảng 22h25 ngày 8/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của người dân về vụ cháy tại cửa hàng xe máy ở số 4 Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hà Nội đã điều động 5 xe chữa cháy, 1 xe téc cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2, 8 và 11 đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Theo cơ quan công an, cửa hàng xảy ra hỏa hoạn có tổng diện tích khoảng 340m², diện tích xây dựng khoảng 136m², gồm 3 tầng, với công năng chính là trưng bày và kinh doanh xe máy.

Sau khoảng 15 phút nỗ lực chữa cháy, đến 22h40 cùng ngày, lực lượng chức năng cơ bản khống chế được đám cháy. Đến khoảng 23h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đã bảo vệ được 8 ô tô, khoảng 30 xe máy và các khu vực lân cận. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.