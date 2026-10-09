Bắt nhóm 5 người nhập cảnh trái phép, phát hiện đối tượng truy nã

Ngày 9/10, chia sẻ với PV Công lý, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô cho biết, sự việc xảy ra ngày 4/10 tại khu vực Quốc lộ 18C, đoạn qua thôn Phai Làu, xã Hoành Mô.

Tại đây, lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô chủ trì, phối hợp với Công an xã Hoành Mô phát hiện nhóm 5 người, gồm 1 nam và 4 nữ, có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua suối biên giới.

Các đối tượng liên quan đến vụ việc tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô (Ảnh: Biên phòng cung cấp).

Sau khi nhóm người di chuyển lên Quốc lộ 18C chờ ô tô đón, tổ công tác tiếp tục theo dõi. Khoảng 30 phút sau, lực lượng chức năng phát hiện ô tô biển kiểm soát 14X-XXX.XX dừng tại khu vực km 54+100 để đón nhóm người trên.

Khi ô tô di chuyển về trung tâm xã Hoành Mô, tổ công tác truy đuổi và yêu cầu phương tiện dừng kiểm tra tại km 51+700.

Người điều khiển ô tô được xác định là Ngô Thiêm Tiến (sinh năm 1987, trú tại xã Lục Hồn, thành phố Quảng Ninh). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định 5 người trên xe không xuất trình được giấy tờ tùy thân theo yêu cầu. Những người này khai nhận đã nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, Nguyễn Thị Tú Oanh khai được một phụ nữ tên Hoa, được giới thiệu là mẹ nuôi của Oanh, thuê đưa 4 người còn lại nhập cảnh trái phép về Việt Nam với tiền công 15 triệu đồng.

Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Bá Nga (sinh năm 1977, quê tỉnh Lạng Sơn) bị Công an tỉnh Lạng Sơn truy nã từ năm 2016 về tội “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đã hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao Nga cho Công an tỉnh Lạng Sơn xử lý theo quy định.

Liên quan đến hành vi của Nguyễn Thị Tú Oanh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Ba người còn lại gồm Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phùng Thị Trang và Vi Thị Viên tiếp tục được xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.