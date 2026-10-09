Một ngư dân Huế trúng đậm cá bò, thu tiền tỷ sau 2 chuyến biển

Ngày 9/10, ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An (TP Huế) cho biết, sau 2 chuyến ra khơi bám biển, tàu cá của ngư dân Trần Quy ở địa phương đã đánh bắt được hơn 16 tấn cá bò.

Đây là trường hợp ngư dân đầu tiên ở Thuận An khai thác được sản lượng lớn hải sản, mang lại doanh thu khoảng 1,4 tỷ đồng.

Clip tàu cá ngư dân Trần Quy trúng đậm mẻ lưới cá bò.

Trước đó, tàu cá TTH-962.62 TS có công suất 450 CV của ngư dân Trần Quy ra khơi hành nghề lưới vây ở vùng biển Huế và Đà Nẵng, trên tàu có 12 lao động.

Tàu cá TTH-962.62 TS trúng đậm cá bò khi đánh bắt cách bờ 50 đến 60 hải lý.

Khi thả lưới ở vùng biển cách bờ chừng 50 đến 60 hải lý, các ngư dân đi trên tàu ông Quy vui mừng phát hiện số lượng lớn cá bò xuất hiện ở khu vực này. Sau 6 ngày đánh bắt trên biển, tàu cá TTH-962.62 TS khai thác được khoảng 6,5 tấn cá bò rồi cập bờ bán cá.

Tiếp đó, tàu của ông Quy tiếp tục ra khơi ở khu vực trên và đánh bắt thêm khoảng 9,5 tấn cá bò. Tổng cộng sau 2 chuyến biển, ông Quy và các ngư dân đi trên tàu khai thác được 16 tấn cá bò, trọng lượng khoảng 0,3 - 0,5 kg mỗi con, bán được khoảng 1,4 tỷ đồng.

Mẻ lưới của tàu cá ông Quy trúng nhiều tấn cá bò.

Theo các ngư dân, cá bò (tên khoa học Balistidae) là họ cá thuộc bộ cá nóc có khoảng 42 loài. Cá bò có kích thước khoảng 20-30cm, cá trưởng thành có trọng lượng hơn 1kg. Cá có kích cỡ nhỏ thường có giá bán cao hơn so với cá lớn và được thu mua để xuất khẩu.

Ngư dân Trần Quy cho biết, trước đây tàu của ông chuyên hành nghề dịch vụ hậu cần nghề cá. Trong 10 năm qua, ông chuyển sang nghề lưới vây để đánh bắt hải sản đạt hiệu quả cao hơn.

“Trước đây, tàu của tôi có chuyến ra khơi đánh bắt hải sản bán được hơn 500 triệu đồng. Tuy nhiên đợt đánh bắt lần này gặp may mắn nên thu được nhiều tấn cá bò. Riêng một mẻ lưới trong chuyến biển thứ hai, chúng tôi thu được khoảng 4 tấn cá bò. Kết quả này nhờ vào kinh nghiệm, khả năng theo dõi luồng cá và cả may mắn...”, ông Quy chia sẻ.

Tàu cá của ngư dân Trần Quy duy tu sau 2 chuyến ra khơi trúng đậm hải sản.

Sau khi trừ khoảng 300 triệu đồng chi phí, nhiên liệu cho hai chuyến biển, phần còn lại được chia giữa chủ tàu và các lao động theo thỏa thuận, mỗi lao động trên tàu cá của ông Quy nhận khoảng 40 triệu đồng.

Phường Thuận An là địa phương ven biển tập trung số lượng tàu cá công suất lớn đánh bắt xa bờ của TP Huế với hàng trăm phương tiện. Những năm qua, ngư dân ở Thuận An đã không ngừng đầu tư đóng mới tàu cá, cải hoán máy móc, mua sắm ngư lưới cụ để phục vụ hoạt động vươn khơi bám biển.

Nhờ nỗ lực bám biển của ngư dân, trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản của ngư dân phường Thuận An ước đạt 10.901 tấn, đạt 103,8% kế hoạch năm. Trong đó sản lượng khai thác đạt khoảng 9.150 tấn, nuôi trồng đạt 1.751 tấn.