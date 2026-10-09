Buông lỏng dễ… hư hỏng

Số thanh thiếu niên liên quan đến vụ việc.

Qua sự việc trên, Công an phường An Khê đề nghị các gia đình cần quản lý chặt chẽ con em, đừng để sự buông lỏng quản lý khiến một đứa trẻ từ hiếu kỳ, đi xem, cổ vũ rồi trở thành người trực tiếp vi phạm pháp luật. Cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh, phân hóa hành vi và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.