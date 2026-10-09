Buông lỏng dễ… hư hỏng
Công an phường An Khê (TP Đà Nẵng) ngày 8-10 cho biết, đã xác định 22 thanh thiếu niên liên quan các nhóm hay tụ tập vào ban đêm2 trên tuyến Trường Chinh; có hành vi chạy xe tốc độ cao, nẹt pô, chuẩn bị chai lọ, đá và hung khí để tìm nhóm khác đánh nhau.
Qua sự việc trên, Công an phường An Khê đề nghị các gia đình cần quản lý chặt chẽ con em, đừng để sự buông lỏng quản lý khiến một đứa trẻ từ hiếu kỳ, đi xem, cổ vũ rồi trở thành người trực tiếp vi phạm pháp luật. Cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh, phân hóa hành vi và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/buong-long-de-hu-hong-post359162.html