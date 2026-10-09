Người dân tuyệt đối không sử dụng công cụ kích điện trái quy định để khai thác thủy sản

Kích điện đánh bắt thủy sản vẫn diễn biến phức tạp

Đây là hành vi khai thác thủy sản mang tính hủy diệt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn chết người và có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Dùng kích điện đánh bắt thủy sản vẫn diễn ra thường xuyên ở Thanh Hóa

Thời gian qua, với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng chức năng, tình trạng sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhất là từ đầu mùa mưa, tình trạng này lại có dấu hiệu tái diễn tại một số địa phương.

Không khó để bắt gặp người dân sử dụng kích điện đánh bắt thủy sản tại ruộng đồng, ao hồ, sông suối, kênh thủy lợi. Thậm chí, có trường hợp mang theo công cụ kích điện di chuyển trên đường phố để tìm địa điểm khai thác thủy sản.

Hệ lụy lớn tới nguồn lợi thủy sản

Mặc dù đã được tuyên truyền về những tác hại và quy định pháp luật liên quan, một số người vẫn cố tình sử dụng phương thức đánh bắt này vì lợi ích trước mắt, bất chấp những hệ lụy đối với nguồn lợi thủy sản và sự an toàn của chính bản thân cũng như cộng đồng.

Hành vi vi phạm có thể bị xử lý hình sự

Theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 5/4/2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản đối với trường hợp không sử dụng tàu cá, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

Hủy hoại môi trường và nguy hiểm tới bản thân người sử dụng kích điện đánh bắt thủy sản

Đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán công cụ kích điện để khai thác thủy sản, mức phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng.

Ngoài hình phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu công cụ kích điện, máy phát điện và ngư cụ. Đồng thời, cơ quan chức năng buộc người vi phạm thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, trong đó có việc thả thủy sản còn sống trở lại môi trường sống tự nhiên.

Đáng chú ý, tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi, người sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản trái phép còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản theo quy định tại Điều 242 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo quy định của pháp luật hình sự, người phạm tội có thể bị phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù, tùy thuộc vào hành vi và mức độ hậu quả. Vì vậy, việc sử dụng kích điện để đánh bắt thủy sản không chỉ là hành vi vi phạm hành chính mà còn có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự nếu đáp ứng các điều kiện luật định.

Đánh bắt bằng kích điện gây nguy hại đến hệ sinh thái

Theo cơ quan chức năng, sử dụng công cụ kích điện để đánh bắt thủy sản là phương thức khai thác mang tính hủy diệt. Dòng điện phát ra không chỉ khiến các cá thể thủy sản bị chết mà còn có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho những cá thể chưa chết, ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng và sinh sản của chúng.

Đáng lo ngại, tác động của dòng điện không chỉ giới hạn ở những con cá mà người đánh bắt nhìn thấy hoặc thu được. Các loài thủy sản nhỏ, sinh vật sống trong môi trường nước và những sinh vật có vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn cũng có thể bị ảnh hưởng. Điều này làm suy giảm đa dạng sinh học, phá vỡ cân bằng sinh thái và cản trở quá trình tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

Việc khai thác bằng kích điện diễn ra thường xuyên, kéo dài có thể khiến số lượng thủy sản suy giảm nhanh chóng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của những người dân đánh bắt hợp pháp, đồng thời gây khó khăn cho công tác bảo vệ và phục hồi nguồn lợi thủy sản.

Không chỉ gây tổn hại đến môi trường, sử dụng kích điện còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng. Người trực tiếp sử dụng có thể bị điện giật, thậm chí tử vong nếu thiết bị không bảo đảm an toàn hoặc tiếp xúc với nguồn điện trong điều kiện ẩm ướt. Bên cạnh đó, bình ắc quy và các thiết bị điện tự chế cũng có nguy cơ chập, cháy, phát nổ, đe dọa tính mạng người sử dụng và những người xung quanh.

Trước những tác hại nêu trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển hoặc sử dụng công cụ kích điện trái quy định để khai thác thủy sản. Mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, lựa chọn phương thức khai thác phù hợp, bảo đảm an toàn và không làm suy kiệt nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

Bên cạnh đó, người dân cần tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trong việc phát hiện, cung cấp thông tin, tố giác các hành vi sử dụng kích điện để đánh bắt thủy sản trái phép. Các trường hợp vi phạm cần được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời theo quy định pháp luật.

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà còn là nghĩa vụ của mỗi tổ chức, cá nhân. Chấm dứt tình trạng đánh bắt thủy sản bằng kích điện chính là góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn nguồn lợi tự nhiên và bảo đảm an toàn tính mạng cho cộng đồng, hướng tới phát triển thủy sản bền vững trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.