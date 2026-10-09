Chuyển nhầm 210 triệu đồng vào tài khoản lạ và cái kết ấm lòng sau chưa đầy 24 giờ

Ngày 9/10, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an phường Dương Nội vừa giúp người dân nhận lại 210 triệu đồng chuyển nhầm trong chưa đầy 24 giờ.

Trước đó, vào ngày 1/10, trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng, anh N.V.L sơ suất chuyển nhầm số tiền 210 triệu đồng vào một tài khoản khác.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh L. đã đến Công an phường Dương Nội, TP Hà Nội trình báo và đề nghị lực lượng chức năng hỗ trợ tìm cách nhận lại số tiền.

Đây là khoản tiền có giá trị lớn, trong khi việc tự liên hệ và xử lý giao dịch chuyển nhầm có thể gặp nhiều khó khăn nếu người chuyển không có đầy đủ thông tin của chủ tài khoản nhận tiền.

Công dân đã được CAP Dương Nội hỗ trợ lấy lại tiền chuyển nhầm.

Tiếp nhận thông tin, cán bộ Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm – Công an phường Dương Nội đã nhanh chóng hướng dẫn anh L. cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến giao dịch.

Trên cơ sở đó, lực lượng công an khẩn trương tiến hành xác minh, liên hệ và phối hợp với các bên có liên quan để tìm phương án giải quyết theo quy định.

Quá trình hỗ trợ được triển khai ngay sau khi tiếp nhận trình báo nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân và hạn chế những rủi ro có thể phát sinh liên quan đến khoản tiền chuyển nhầm.

Với sự phối hợp khẩn trương của lực lượng chức năng, chỉ trong chưa đầy 24 giờ, Công an phường Dương Nội đã hỗ trợ anh N.V.L nhận lại đầy đủ 210 triệu đồng đã chuyển khoản nhầm.

Sau khi nhận lại tài sản, anh L. đã viết thư cảm ơn gửi Công an phường Dương Nội, bày tỏ sự xúc động và trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tâm của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình hỗ trợ giải quyết vụ việc.