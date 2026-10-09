Song Min Ho lần đầu lên tiếng sau 3 năm 7 tháng về 'vụ scandal nghĩa vụ quân sự'

Vào ngày 9/10, Song Min Ho đã đăng một bức thư xin lỗi viết tay lên tài khoản mạng xã hội của mình. Đây là bài đăng đầu tiên kể từ ngày 23/3/2023, qua đó anh bày tỏ sự hối hận về những tranh cãi liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của mình.

Anh viết: "Tôi xin cúi đầu xin lỗi vì đã gây lo lắng cho nhiều người. Lẽ ra, tôi nên lên tiếng sớm hơn, nhưng tôi đã chần chừ quá lâu. Tôi xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ đợi suốt thời gian dài như vậy. Trên hết, tôi vô cùng hối tiếc vì đã làm thất vọng những thanh niên đang tận tụy thực hiện nghĩa vụ quân sự, cũng như những người hâm mộ đã luôn dành cho tôi tình cảm đặc biệt", đồng thời chia sẻ rằng anh đã sống trong sự hối hận suốt thời gian qua.

Song Min Ho bày tỏ sự hối hận về hành động của mình: "Tôi cảm thấy xấu hổ và ghê tởm những lựa chọn thiếu trách nhiệm trong quá khứ. Tôi sẽ nhìn nhận lại những sai lầm dại dột của mình thay vì trốn tránh chúng". Sau đó, anh cúi đầu và khẳng định: "Tôi sẽ nghiêm túc thực hiện các thủ tục và nghĩa vụ còn lại. Tôi sẽ không quên sự việc này mà luôn khắc ghi nó trong lòng để sống với tinh thần trách nhiệm cao hơn".

Trước đó, vào ngày 1/10, Thẩm phán Seong Jun-gyu thuộc Tòa án Quận Tây Seoul (Phòng Hình sự số 10) đã tuyên phạt Song Min Ho mức án một năm tù treo (thời gian thử thách hai năm), sau khi anh bị truy tố với các cáo buộc, bao gồm vi phạm Luật Nghĩa vụ Quân sự.

Song Min Ho đã thực hiện nghĩa vụ quân sự với tư cách là nhân viên phục vụ cộng đồng tại Tổng Công ty Quản lý Cơ sở vật chất quận Mapo (Seoul) từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2024. Anh bị truy tố vì hành vi không đến nơi làm việc trong suốt 102 ngày mà không có lý do chính đáng, trong thời gian thực hiện nghĩa vụ.