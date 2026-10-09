Lửa giận từ lời xúc phạm

Chỉ vì không nhường nhau một câu nói, một buổi sáng bình thường tại thôn Xuân Hồng 8, xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã biến thành điểm khởi đầu của bi kịch. Khoảng 9 giờ ngày 15/11/2025, chiếc xe tải chở 15 thùng bánh đa của tài xế Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Việt Anh dừng bánh trước tiệm cu đơ “Hương Trí”. Tranh chấp ban đầu chỉ là chuyện vặt vãnh về việc ai sẽ bê hàng qua đường? Chủ tiệm Ngô Xuân Trí cằn nhằn đòi mang hàng vào mới trả 150.000 đồng tiền phí, còn tài xế Nam thì sốt ruột muốn đi ngay.

Nhát búa định mệnh sau câu chửi thề nơi ngõ vắng (Hình minh họa)

Mâu thuẫn nhỏ nhặt ấy lập tức bùng nổ thành bạo lực khi tài xế Nam quay lưng ra xe và buông lại câu chửi thề xúc phạm về phía Ngô Xuân Trí: “Trả tiền nhanh lên, nhanh lên cha mi!”.

Câu chửi khiến Ngô Xuân Trí tức giận. Không kiềm chế được bản thân, Trí lấy chiếc búa đinh đặt trên dàn kẹo rồi cầm hung khí lao ra đường, đuổi theo nhóm của Nam.

Nhát búa bổ đôi số phận

Thấy Trí cầm hung khí lao tới, tài xế Nam nhanh chóng nhảy lên cabin, đóng chặt cửa xe. Trí giật cửa nhưng không mở được. Đúng lúc đó, Nguyễn Việt Anh tiến đến đứng đối diện Trí và buông lời thách thức: “Giờ anh thích chi mô?”.

Không đáp lại lời thách thức, Trí bất ngờ vung búa bằng tay phải, bổ mạnh từ trên xuống, trúng vào đầu Việt Anh. Cú đánh khiến nạn nhân đổ gục tại chỗ, bị vỡ lún phức tạp xương sọ.

Thấy Việt Anh nằm bất động, Trí cầm búa đi vào nhà. Sau đó, nhìn qua cửa sổ thấy tài xế Nam đang đứng dưới đường sử dụng điện thoại, Trí cho rằng Nam đang gọi người đến trả thù. Nghĩ vậy, Trí xuống khu vực gầm cầu thang, lấy một con dao rồi cầm dao đi ra ngoài. Sự việc chỉ dừng lại khi người hàng xóm sống sát nhà kịp thời lao vào tước dao, can ngăn.

Nỗi nuối tiếc muộn màng sau phiên tòa

Theo kết luận giám định pháp y, sọ não của nạn nhân tổn thương nặng nề: Vỡ lún phức tạp có mảnh rời xương thái dương trái, tụ máu dưới màng cứng, đụng dập chảy máu với tỷ lệ tổn thương cơ thể 48%.

Bị cáo Ngô Xuân Trí tại phiên xét xử sơ thẩm.

Về phía Ngô Xuân Trí cũng xác định bị bệnh động kinh. Thời điểm gây án, bệnh ở giai đoạn ngoài cơn, Trí đủ khả năng nhận thức nhưng bị hạn chế khả năng điều khiển hành vi. Câu chửi thề xúc phạm của tài xế và lời thách thức đời thường của Việt Anh đã vô tình kích nổ bộ não mang tổn thương bệnh lý của Trí, giải phóng phần "con" trong gã chỉ trong một tích tắc.

Vụ án khép lại với rất nhiều sự nuối tiếc. Nuối tiếc vì sau khi tỉnh táo, Trí đã ra đầu thú, thành khẩn khai báo và tác động vợ bồi thường trọn vẹn 201 triệu đồng theo yêu cầu của bị hại. Nuối tiếc vì bị cáo có bố mẹ đẻ có công với cách mạng, được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhất, nuối tiếc vì sau cùng, chợt nhận ra cái sai của mỗi người thì chuyện đã đi quá xa, lá đơn xin giảm nhẹ hình phạt của bị hại phần nào nói lên tất cả…

Sau khi cân nhắc toàn diện vụ án, tại phiên sơ thẩm vừa qua, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Ngô Xuân Trí 10 năm tù về tội “Giết người”.

Vụ án khép lại, Ngô Xuân Trí phải nhận mức án 10 năm tù, còn Việt Anh mang thương tật với tỷ lệ tổn thương cơ thể 48%.

Từ vụ án trên có thể thấy, những va chạm trong cuộc sống thường ngày đôi khi bắt nguồn từ những chuyện rất nhỏ, nhưng hậu quả sẽ trở nên nghiêm trọng khi người trong cuộc không kiểm soát được cảm xúc và lựa chọn bạo lực để giải quyết bất đồng. Một lời nói thiếu kiềm chế có thể khiến mâu thuẫn leo thang, song không thể là lý do biện minh cho hành vi xâm phạm sức khỏe, tính mạng người khác. Khi xảy ra tranh chấp, mỗi người cần giữ bình tĩnh, tránh khiêu khích, đe dọa hoặc dùng hung khí; nếu không thể tự giải quyết, cần tìm sự hỗ trợ của người có trách nhiệm hoặc cơ quan chức năng. Kiềm chế cơn nóng giận và lựa chọn cách ứng xử phù hợp không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn ngăn những hậu quả đáng tiếc cho người khác và chính mình.