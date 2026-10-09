Khởi tố Chủ tịch Công ty AZ Thăng Long vì ăn chênh tiền của 300 khách hàng mua nhà ở xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 4 bị can về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Lương Song Hào (SN 1983, ở phường Dương Nội, TP Hà Nội) - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long (Công ty AZ Thăng Long); Bùi Thúy Quỳnh (SN 1994, ở xã Hoài Đức, TP Hà Nội) - Tổng giám đốc; Vũ Ngọc Vinh (SN 1976, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) - Phó tổng giám đốc và Lê Thị Thu Trang (SN 1990, trú tại phường Dương Nội, TP Hà Nội) - Giám đốc Sàn Mangala.

Đối tượng Lương Song Hào (Ảnh: Công an Hà Nội).

Qua công tác điều tra, xác minh thông tin mua, bán nhà ở xã hội tại Dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long (Dự án New City), tại thôn Lai Xá, xã Hoài Đức, TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác định Lương Song Hào và Lê Thị Thu Trang đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh thu tiền chênh lệch ngoài hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội của khách hàng tại tòa A3.

Các đối tượng bị xác định đã thu lợi bất chính tổng số tiền khoảng 80 tỷ đồng của gần 300 khách hàng mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Theo quy định tại dự án, giá bán nhà ở xã hội là hơn 14 triệu đồng/m2, chưa gồm thuế VAT; giá thuê mua hơn 61.000 đồng/m2, chưa VAT. Ngoài các khoản theo quy định, chủ đầu tư không được thu thêm tiền của khách hàng.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định Lương Song Hào và Lê Thị Thu Trang đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh thu thêm tiền ngoài hợp đồng của những người mua, thuê mua căn hộ tại tòa A3.

Các khoản tiền này được thể hiện dưới nhiều hình thức như giấy “Đăng ký đặt quyền thuê/mua căn hộ”, “Hợp đồng tư vấn hồ sơ” hoặc phiếu thu có đóng dấu của Sàn Mangala.

Theo thỏa thuận ban đầu, số tiền chênh mà khách hàng nộp sẽ được khấu trừ vào khoản tiền phải thanh toán khi ký hợp đồng mua bán hoặc văn bản thỏa thuận với chủ đầu tư.

Tuy nhiên, khi chuẩn bị ký hợp đồng, khách hàng bị yêu cầu nộp lại các phiếu thu. Đồng thời, họ vẫn phải thanh toán đầy đủ tiền mua, thuê mua căn hộ cho Công ty AZ Thăng Long theo tiến độ, còn khoản tiền đã nộp cho sàn Mangala không được khấu trừ như thỏa thuận.

Cơ quan điều tra xác định nhân viên kinh doanh hướng dẫn khách hàng nộp tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của giám đốc, kế toán sàn Mangala. Sau đó, số tiền này được chuyển lại cho Lương Song Hào.

Khoản tiền khoảng 80 tỷ đồng được để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai trong báo cáo thuế và được sử dụng cho hoạt động của công ty cũng như mục đích cá nhân của Hào.

Đáng chú ý, Hào còn giao Vũ Ngọc Vinh xác định mức “tiền chênh” căn cứ giá nhà thương mại trong khu vực, giá nhà ở xã hội tại các dự án khác, vị trí, tiện ích của dự án và nhu cầu thị trường từng thời điểm.

Sau khi xác định mức thu, Vinh trình Bùi Thúy Quỳnh và Hào phê duyệt rồi chuyển cho sàn Mangala triển khai thu tiền của khách hàng.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.