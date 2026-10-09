Công an TPHCM: Tuyên chiến với tội phạm vì hạnh phúc của Nhân dân, vì bình yên Thành phố: Bài 2: Làm sạch ma túy - gốc rễ của bình yên

Tổ công tác 363 - "lá chắn" trên đường phố

Trong buổi tiếp xúc cử tri, bên cạnh hình ảnh lực lượng SBC "thất nghiệp", Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhắc đến Tổ công tác 363 - lực lượng tuần tra, kiểm soát của Công an TPHCM (CATP), nay không còn nhiều việc do công tác kiểm soát, phòng ngừa được triển khai từ sớm, từ xa. Để đi đến trạng thái "ít việc" ấy, lực lượng này đã trải qua nhiều năm bám tuyến, bám địa bàn, đối mặt trực tiếp với tội phạm đường phố.

Mô hình Tổ công tác 363 được Ban Giám đốc CATP đưa vào hoạt động từ cuối năm 2018, trên cơ sở chọn lọc, kế thừa, phát huy những mặt mạnh của các hình thức tổ chức phòng, chống tội phạm trước đó, với niềm tin, kỳ vọng và quyết tâm cao. Tổ công tác 363 huy động sức mạnh tổng hợp từ nhiều lực lượng, nòng cốt là Cảnh sát hình sự; Cảnh sát phòng, chống ma túy; Cảnh sát giao thông và Cảnh sát cơ động. Đây là mô hình mang tính chiến lược về nghiệp vụ, là biểu hiện cụ thể của tinh thần hành động quyết liệt, chủ động tấn công tội phạm trên địa bàn.

Với cơ chế tổ chức linh hoạt, phương thức tuần tra khép kín trên các tuyến, địa bàn trọng yếu, kết hợp giữa thông tin nghiệp vụ với tuần tra công khai, sự có mặt kịp thời của Tổ công tác 363 đã tạo những chuyển biến tích cực, rõ nét, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đến nay, Tổ công tác 363 các cấp đã kịp thời phát hiện, xử lý hàng chục nghìn vụ việc có dấu hiệu tội phạm và vi phạm pháp luật. Nhiều tuyến đường, địa bàn từng được xem là "điểm nóng" về an ninh, trật tự dần được chuyển hóa, kiểm soát ổn định, qua đó tạo hiệu ứng răn đe mạnh mẽ.

Tổ công tác 363 đặc biệt hiệu quả trong chống cướp giật trên đường phố, với nhiều vụ "bắt nóng" chỉ trong vài giờ, kể cả khi nạn nhân là du khách nước ngoài. Tình trạng cướp giật hiện không còn phức tạp; các hành vi gây rối trật tự công cộng, mâu thuẫn sau va chạm trên đường đều được lực lượng Công an, nhất là Công an các phường, xử lý nhanh chóng. Thông tin tại họp báo ngày 21/5/2026, CATP cho biết chỉ trong 3 tháng đã khởi tố 15 vụ án hình sự liên quan đến hành vi bạo lực sau va chạm giao thông, gồm 3 vụ về tội "cố ý gây thương tích" và 12 vụ về tội "gây rối trật tự công cộng".

Sự hiện diện Tổ công tác 363 trên đường phố vào ban đêm càng giúp Thành phố thêm bình yên

Tổ công tác 363 còn góp phần đối phó hiệu quả với thủ đoạn "bắt cóc online", giải cứu thành công nhiều nạn nhân. Đây là loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, phi truyền thống đang len lỏi vào từng phòng trọ, lớp học, căn hộ chung cư. Mô hình Tổ công tác 363 được lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao, được nhiều tỉnh, thành học hỏi kinh nghiệm và triển khai tại địa phương mình.

Cùng với kết quả chung của toàn lực lượng, tội phạm đường phố và tội phạm xâm phạm an ninh, trật tự trên địa bàn ngày càng được kéo giảm rõ rệt, các vụ việc nghiêm trọng được điều tra, xử lý hiệu quả. Bên cạnh Tổ công tác 363, CATP còn triển khai mô hình cảnh báo khẩn cấp "SOS An ninh, trật tự" và tổ công tác "3 trong 1" để phòng ngừa tội phạm bằng những giải pháp gần dân và thông minh hơn.

Vai trò dẫn dắt "không ma túy" của TPHCM

Tại buổi tiếp xúc cử tri ở TPHCM, Thượng tướng Lê Quốc Hùng còn đề cập đến tội phạm về ma túy và tội phạm trên không gian mạng, hai vấn đề cử tri quan tâm. Theo Thứ trưởng, số người nghiện ma túy trên cả nước và tại TPHCM đang có xu hướng giảm, kéo theo nguồn cung giảm. "TPHCM là đô thị đặc biệt, có sức lan tỏa và vai trò dẫn dắt lớn. Nếu Thành phố không có ma túy thì báo cáo với cử tri là cả nước này sẽ đạt được mục tiêu không có ma túy", Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Mục tiêu ấy đã được đặt ra từ Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao TPHCM xây dựng thành phố không ma túy đến năm 2030. Đây là mục tiêu cao hơn nhiều so với chỉ tiêu chung của cả nước. Theo Nghị quyết của Quốc hội thông qua ngày 27/11/2024 về Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, cả nước phấn đấu có ít nhất 50% số xã, phường, thị trấn không ma túy.

Để cụ thể hóa nhiệm vụ, ngày 12/12/2025, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Nghị quyết xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng, sự điều hành thống nhất của chính quyền các cấp, cùng sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân.

Tổ tuần tra Công an phường Tân Sơn Nhất chuẩn bị thực hiện tuần tra theo kế hoạch

Điểm nhấn của Nghị quyết là chuyển mạnh từ tư duy "quản lý theo vụ việc" sang "quản lý, chuyển hóa địa bàn", lấy cơ sở làm trung tâm, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm. Việc phân công được yêu cầu ở mức rất cao: "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ kết quả”.

Lộ trình được đặt theo từng năm. Năm 2026, Nghị quyết đặt chỉ tiêu 30% địa bàn cấp xã đạt tiêu chí không ma túy; nâng lên 50% vào cuối năm 2027 và 80% vào cuối năm 2028. Trên thực tế, ngay trong năm 2026, Thành phố đã lựa chọn 67 xã, phường, đặc khu, tương ứng 40% số đơn vị cấp xã, để xây dựng đạt tiêu chí, đồng thời xác định 59 địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy cần tập trung chuyển hóa. Đến cuối năm 2029, 100% địa bàn cấp xã, khu phố, ấp, khu dân cư phải đạt tiêu chí địa bàn không ma túy; năm 2030 giữ vững, duy trì thành quả.

Quyết liệt, không chạy theo thành tích

Chiều 10/8/2026, Ban Chỉ đạo 26/TP tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026. Theo số liệu của CATP, từ ngày 15/12/2025 đến 14/6/2026, toàn Thành phố phát hiện, xử lý 4.064 vụ với 10.304 đối tượng liên quan đến ma túy, tăng hơn 55% số vụ và gần 44% số đối tượng so với cùng kỳ năm trước. Cơ quan điều tra đã khởi tố 3.572 bị can về các hành vi liên quan đến ma túy.

Ngoài phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, các Tổ công tác 363 còn tiến hành xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông

Tính chung 7 tháng đầu năm 2026, CATP xử lý 5.002 vụ với 13.072 đối tượng, tăng 76,3% số vụ và 43,9% số đối tượng so với cùng kỳ. Riêng đợt cao điểm 45 ngày đêm, lực lượng Công an rà soát, phát hiện gần 3.000 vụ với hơn 8.200 đối tượng. Lực lượng chức năng cũng phát hiện chất ma túy mới Etomidate núp bóng tinh dầu thuốc lá điện tử. Đây là những nỗ lực của CATP trong việc chặt đứt nguồn cung, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm về ma túy. CATP đang tích cực kiểm tra hành chính và test nhanh ma túy tại các khu dân cư, đặc biệt tập trung vào các khu nhà trọ, nhà ngăn phòng, chung cư cao cấp và cơ sở lưu trú.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc CATP, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 26/TP cho biết, trong 7 tháng của năm 2026, số vụ việc và số đối tượng liên quan đến ma túy là rất lớn. Đáng chú ý, Công an đã phát hiện, xử lý những vấn đề rất mới, chưa có tiền lệ.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, Trung tướng Mai Hoàng đề nghị 10 tổ công tác của Ban Chỉ đạo 26/TP phải thường xuyên bám sát địa bàn, trực tiếp làm việc với Ban Chỉ đạo 26 cấp xã và các tổ công tác tại khu phố, ấp để kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện nhiệm vụ; đồng thời kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Với chỉ tiêu xây dựng 67 địa bàn cấp xã không ma túy, hoàn thành trong năm 2026, Ban Chỉ đạo 26 các địa phương được lựa chọn cần triển khai thực chất các giải pháp đến từng khu phố, ấp.

Tổ công tác 363 bắt giữ các đối tượng trộm xe máy tại huyện Bình Chánh cũ

Trung tướng Mai Hoàng nhấn mạnh, tuyệt đối không vì thành tích mà báo cáo không trung thực, giấu số liệu hoặc không dám đấu tranh, xử lý các tụ điểm, băng nhóm tội phạm về ma túy; không rà soát, phát hiện, xử lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy. Yêu cầu được Giám đốc CATP đặt ra là không để có điểm mù về địa bàn, không có khoảng trống về trách nhiệm; kiên quyết không chạy theo thành tích, không che giấu tình hình.

Xây dựng TPHCM không ma túy là nhiệm vụ khó khăn, nặng nề nhưng nhất định phải thực hiện. Bởi tội phạm ma túy là nguồn cơn của nhiều loại tội phạm khác; nếu không đẩy lùi ma túy thì không thể có bình yên, khó bảo đảm phát triển bền vững. Đây là nhiệm vụ chung của toàn thành phố mà CATP là lực lượng nòng cốt. Khi những tổ công tác 363 không còn nhiều việc trên đường phố, cuộc chiến làm sạch ma túy ở từng khu phố, ấp chính là phần việc quyết định để sự bình yên ấy được giữ lâu dài.