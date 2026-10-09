Nữ sinh lớp 9 bị bạn cùng giới dùng dao tấn công, nhập viện cấp cứu

Ngày 9/10, tin từ UBND xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk, cơ quan công an đang làm rõ vụ việc một nữ sinh lớp 9 bị bạn dùng dao tấn công gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa em N.T.T.V. (học sinh lớp 11, Trường THPT Trần Quang Khải, xã Cư M’gar) và em N.T.D.L. (học sinh lớp 9, Trường Tiểu học - THCS Nguyễn Đức Cảnh, xã Ea Tul).

Nữ sinh N.T.D.L. bị nhiều vết thương, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh.

Chiều 7/10, hai nữ sinh hẹn gặp nhau tại một khu vực vắng người trên địa bàn xã Ea Tul để nói chuyện. Trong lúc gặp mặt, cả hai xảy ra cãi vã. V. bị nghi dùng dao mang theo tấn công L., khiến nữ sinh lớp 9 bị thương ở mặt, tay, chân và nhiều vị trí khác, chảy nhiều máu. Phát hiện sự việc, người dân đã đưa L. đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc, Trường THPT Trần Quang Khải đã mời V. lên phòng hội đồng viết bản tường trình. Nhà trường đang chờ kết luận của cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định.