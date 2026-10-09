Đồng Nai: Đã bắt được đối tượng dùng súng bắn chủ nợ trên đường

Theo kết quả xác minh ban đầu của cơ quan Công an, trước đây Tuấn có vay mượn tiền của anh Trần Khắc Nguyên (SN 1992, ngụ phường Trảng Bom) khoảng 20 triệu đồng. Do Tuấn chậm trả nợ nên giữa hai người nhiều lần xảy ra mâu thuẫn.

Cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Anh Tuấn

Tức giận, Tuấn lên mạng xã hội đặt mua 1 khẩu súng bắn đạn cao su cùng 5 viên đạn với giá 5 triệu đồng để mang theo người và với mục đích bắn chủ nợ.

Vào sáng 29/8/2025, khi Tuấn đang điều khiển xe máy trên đường Quảng Tiến 18 (phường Trảng Bom) thì phát hiện anh Nguyên điều khiển xe bám theo phía sau. Đi được một đoạn, Tuấn rút súng giấu trong túi đeo chéo trước ngực rồi quay lại bắn liên tiếp 3 phát về phía anh Nguyên, khiến nạn nhân bị thương ở ngực trái và bắp tay phải với tỷ lệ thương tật 4%.

Đến ngày 13/3/2026, anh Nguyên có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Nhưng sau khi gây án, Tuấn đã bỏ trốn. Mới đây, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Trảng Bom đã bắt được Nguyễn Hoàng Anh Tuấn. Làm việc với cơ quan công an, Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình như trên.