Xóa sòng bạc tại gia

7 “con bạc” và chủ chứa bị bắt quả tang.

Trước đó, từ tố giác của quần chúng, Công an xã Gia Hiệp đã bắt quả tang 7 người đang đánh bạc bằng hình thức chơi bài thắng thua bằng tiền tại nhà đối tượng H.N.T.M. (1991, trú xã Gia Hiệp). Nhóm “con bạc” bị bắt quả tang, gồm: K.V.S. (1972), P.T.M. (1976), N.T.H.K. (1988), V.H.N. (1978), V.H.V. (1986, cùng trú tại xã Gia Hiệp) và T.T.B. (1965), T.Đ.Q. (1978, cùng trú xã Bảo Thuận, Lâm Đồng). Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tổng cộng hơn 27,7 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc.