Mạo danh cán bộ địa chính, lừa tiền làm 'bìa đỏ' đất nông, lâm nghiệp

Thông tin từ Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ địa chính xã, phường để lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo cơ quan công an, lợi dụng chủ trương rà soát, làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, trong đó có việc hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cho đất đai, một số đối tượng đã tìm cách tiếp cận người dân để lừa đảo.

Cảnh giác với thủ đoạn mạo danh cán bộ địa chính hỗ trợ làm bìa đỏ; đất nông, lâm nghiệp để lừa đảo. Ảnh: CAQN.

Chiêu trò của chúng thường trực tiếp đến nhà hoặc gọi điện cho những hộ gia đình có diện tích đất nông nghiệp, lâm nghiệp, vườn rừng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Để tạo lòng tin, chúng tự xưng là cán bộ địa chính hoặc cán bộ ban quản lý dự án, thông báo đang triển khai “đợt cao điểm hỗ trợ làm sổ đỏ miễn phí hoặc giá rẻ” theo chính sách mới.

Sau khi thu thập thông tin cá nhân, giấy tờ liên quan đến đất đai của người dân, các đối tượng tiếp tục đưa ra những thông tin như thửa đất nằm trong “quy hoạch đặc biệt”, hồ sơ khó giải quyết hoặc hứa hẹn có thể “làm nhanh, không cần qua xét duyệt”.

Từ đó, chúng yêu cầu người dân chuyển các khoản tiền dưới danh nghĩa “phí đo đạc”, “phí hồ sơ” hoặc những khoản chi phí khác, với số tiền từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Sau khi nhận tiền, đối tượng có thể đưa giấy hẹn giả cho người dân hoặc lập tức cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Trước thủ đoạn trên, Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân cần thận trọng khi có người tự xưng cán bộ địa chính, cán bộ cơ quan nhà nước liên hệ để hướng dẫn làm thủ tục đất đai.

Phòng cảnh sát hình sự nhấn mạnh, các thủ tục kê khai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện công khai tại UBND xã, phường, Trung tâm Hành chính công hoặc Bộ phận Một cửa theo quy định. Người dân cần cảnh giác trước yêu cầu nộp tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để “làm nhanh” hồ sơ.

Đồng thời, người dân không giao giấy tờ gốc, cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ tự xưng cán bộ chuyên môn khi chưa xác minh danh tính và thông tin tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khi phát hiện người có biểu hiện nghi vấn, người dân nên lưu giữ các tài liệu, thông tin liên quan và thông báo cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương gần nhất để xác minh, xử lý.